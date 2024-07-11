ВС РФ нашли слабое место у ВСУ в районе Торецка

11 июля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

ВС РФ после взятия Торецка могут продвинуться к Краматорску и Славянску Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России нашла слабое место в обороне ВСУ, которое находится в районе Торецка (Дзержинск). После освобождения этого населенного пункта ВС РФ смогут продвинуться к Краматорску, Константиновке и другим районам. Об этом сообщает iDNES. «Российская армия „прощупывает“ Торецк, и у ВСУ большие проблемы. Русские провели разведку боем и нашли слабое место, по которому и бьют», — пишет издание . Отмечается, что после взятия Торецка ВС РФ смогут продвинуться к Славянску, Краматорску и Константиновку. Также украинский солдат Евгений Ивлев, который обороняет Торецк заявил, что самые жестокие бои идут именно у Торецка. ВСУ стало понятно с конца июня, что на этом участке фронта российские военные сосредоточили свое наступление. Серьезность ситуации подтверждает эвакуация местных жителей, сообщает издание. Кроме того, российские силы сосредоточились вблизи Торецка на Донбассе. Для обороны населенного пункта командование ВСУ задействовало 95-ю десантную бригаду. Также ВС РФ принимают тактику по продвижению, которую успешно опробовали в Авдеевке. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что армия России продвигается в сторону Дзержинска и Нью-Йорка (Новгородское). На данный момент этим города находятся под контролем украинских военных, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России нашла слабое место в обороне ВСУ, которое находится в районе Торецка (Дзержинск). После освобождения этого населенного пункта ВС РФ смогут продвинуться к Краматорску, Константиновке и другим районам. Об этом сообщает iDNES. «Российская армия „прощупывает“ Торецк, и у ВСУ большие проблемы. Русские провели разведку боем и нашли слабое место, по которому и бьют», — пишет издание. Отмечается, что после взятия Торецка ВС РФ смогут продвинуться к Славянску, Краматорску и Константиновку. Также украинский солдат Евгений Ивлев, который обороняет Торецк заявил, что самые жестокие бои идут именно у Торецка. ВСУ стало понятно с конца июня, что на этом участке фронта российские военные сосредоточили свое наступление. Серьезность ситуации подтверждает эвакуация местных жителей, сообщает издание. Кроме того, российские силы сосредоточились вблизи Торецка на Донбассе. Для обороны населенного пункта командование ВСУ задействовало 95-ю десантную бригаду. Также ВС РФ принимают тактику по продвижению, которую успешно опробовали в Авдеевке. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что армия России продвигается в сторону Дзержинска и Нью-Йорка (Новгородское). На данный момент этим города находятся под контролем украинских военных, пишет «Национальная служба новостей».