Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 июля потребовал завершить в текущем году рекультивацию свалки в Магнитогорске, втором по величине городе региона. Он прибыл на объект для того, чтобы оценить масштаб уже проведенных работ, передает корреспондент URA.RU.
«Объект крайне важный, крайне востребованный. Зеленый холм вместо свалки должен быть в этом году», — заявил Текслер. Губернатор подчеркнул, что для реализации проекта были привлечены в том числе федеральные средства по проекту «Чистый воздух», поэтому очень важно, чтобы все обязательства были соблюдены.
Как рассказал директор свалки Александр Толмачев, первый слой изолирующего материала уложен уже на 80%, весь экран выполнен на более 50%. Сейчас ведется работа по созданию подушки. Также ожидается поступление основного оборудования — установок по утилизации биогаза и очистке фильтрата.
Ранее URA.RU сообщало, что городская свалка в Магнитогорске была закрыта 1 июля 2022 года. В следующем году ее разровняли и приступили к организации изолирующего экрана. Работы планируется завершить в 2024 году.
Текслер поручил завершить рекультивацию свалки в текущем году
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 июля потребовал завершить в текущем году рекультивацию свалки в Магнитогорске, втором по величине городе региона. Он прибыл на объект для того, чтобы оценить масштаб уже проведенных работ, передает корреспондент URA.RU. «Объект крайне важный, крайне востребованный. Зеленый холм вместо свалки должен быть в этом году», — заявил Текслер. Губернатор подчеркнул, что для реализации проекта были привлечены в том числе федеральные средства по проекту «Чистый воздух», поэтому очень важно, чтобы все обязательства были соблюдены. Как рассказал директор свалки Александр Толмачев, первый слой изолирующего материала уложен уже на 80%, весь экран выполнен на более 50%. Сейчас ведется работа по созданию подушки. Также ожидается поступление основного оборудования — установок по утилизации биогаза и очистке фильтрата. Ранее URA.RU сообщало, что городская свалка в Магнитогорске была закрыта 1 июля 2022 года. В следующем году ее разровняли и приступили к организации изолирующего экрана. Работы планируется завершить в 2024 году.