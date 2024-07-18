Челябинский губернатор Текслер потребовал завершить рекультивацию свалки в Магнитогорске. Фото, видео

В Магнитогорске завершат рекультивацию свалки до конца 2024 года

19 июля 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер потребовал завершить рекультивацию свалки в Магнитогорске в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 июля потребовал завершить в текущем году рекультивацию свалки в Магнитогорске, втором по величине городе региона. Он прибыл на объект для того, чтобы оценить масштаб уже проведенных работ, передает корреспондент URA.RU. «Объект крайне важный, крайне востребованный. Зеленый холм вместо свалки должен быть в этом году», — заявил Текслер. Губернатор подчеркнул, что для реализации проекта были привлечены в том числе федеральные средства по проекту «Чистый воздух», поэтому очень важно, чтобы все обязательства были соблюдены. Как рассказал директор свалки Александр Толмачев, первый слой изолирующего материала уложен уже на 80%, весь экран выполнен на более 50%. Сейчас ведется работа по созданию подушки. Также ожидается поступление основного оборудования — установок по утилизации биогаза и очистке фильтрата. Ранее URA.RU сообщало, что городская свалка в Магнитогорске была закрыта 1 июля 2022 года. В следующем году ее разровняли и приступили к организации изолирующего экрана. Работы планируется завершить в 2024 году. Текслер поручил завершить рекультивацию свалки в текущем году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более половины работ по созданию экрана уже сделано Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На объекте активно работает техника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 июля потребовал завершить в текущем году рекультивацию свалки в Магнитогорске, втором по величине городе региона. Он прибыл на объект для того, чтобы оценить масштаб уже проведенных работ, передает корреспондент URA.RU. «Объект крайне важный, крайне востребованный. Зеленый холм вместо свалки должен быть в этом году», — заявил Текслер. Губернатор подчеркнул, что для реализации проекта были привлечены в том числе федеральные средства по проекту «Чистый воздух», поэтому очень важно, чтобы все обязательства были соблюдены. Как рассказал директор свалки Александр Толмачев, первый слой изолирующего материала уложен уже на 80%, весь экран выполнен на более 50%. Сейчас ведется работа по созданию подушки. Также ожидается поступление основного оборудования — установок по утилизации биогаза и очистке фильтрата. Ранее URA.RU сообщало, что городская свалка в Магнитогорске была закрыта 1 июля 2022 года. В следующем году ее разровняли и приступили к организации изолирующего экрана. Работы планируется завершить в 2024 году.