30 июня 2022

В Магнитогорске закрыли городскую свалку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мусор, субботник, хват
Свалка в Магнитогорске работала с 1957 года Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 1 июля закрыли городскую свалку. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер в своих социальных сетях, указав на то, что это станет хорошим подарком на день рождения города.

«Сегодня закрывается магнитогорская свалка. Рекультивацию будем проводить по принципу челябинской. Будут использованы лучшие доступные технологии. Вместо дурно пахнущего мусора на большом пространстве здесь появится зеленый холм. Проект уже скоро будет готов, сможем приступать к работам», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона добавил, что совместно с закрытием свалки начинает работу новый магнитогорский комплекс для ТКО: мусоросортировочный комплекс и полигон. Основная задача нового мусоросортировочного комплекса — выбрать из общего количества поступающей массы полезную фракцию, которую можно повторно использовать.

Ранее Текслер сообщал, что рекультивация свалки в Магнитогорске пройдет в 2023—2024 годах. Работы проводят в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В 2023 году на рекультивацию потратят 1 млрд 200 млн и в 2024 году — 800 млн рублей.

На свалке скопилось под 4 миллиона кубометров отходов на площади 60 гектаров
Фото:
Основная задача нового мусоросортировочного комплекса — выбрать из общего количества поступающей массы полезную фракцию, которую можно повторно использовать
Фото:

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 1 июля закрыли городскую свалку. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер в своих социальных сетях, указав на то, что это станет хорошим подарком на день рождения города. «Сегодня закрывается магнитогорская свалка. Рекультивацию будем проводить по принципу челябинской. Будут использованы лучшие доступные технологии. Вместо дурно пахнущего мусора на большом пространстве здесь появится зеленый холм. Проект уже скоро будет готов, сможем приступать к работам», — написал Текслер в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что совместно с закрытием свалки начинает работу новый магнитогорский комплекс для ТКО: мусоросортировочный комплекс и полигон. Основная задача нового мусоросортировочного комплекса — выбрать из общего количества поступающей массы полезную фракцию, которую можно повторно использовать. Ранее Текслер сообщал, что рекультивация свалки в Магнитогорске пройдет в 2023—2024 годах. Работы проводят в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В 2023 году на рекультивацию потратят 1 млрд 200 млн и в 2024 году — 800 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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