На пост мэра Златоуста выдвинулись три кандидата

Три человека подали документы на пост главы Златоуста (Челябинская область). Об этом 19 июля URA.RU сообщил источник в Златоусте.
«Прием документов завершен. На конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Златоуста подали документы три человека. Это врио мэра Олег Решетников, начальник городского управления образования Антон Туманов и член городской общественной палаты Сергей Маклаков», — сообщил источник.
Сейчас комиссия изучает документы претендентов. Первое заседание комиссии состоится 14 августа, 16 августа пройдет конкурс, на котором комиссия оставит не менее двух кандидатов на пост мэра. Нового главу выдерут депутаты горсобрания на сессии 22 августа.
Необходимость в выборах нового мэра возникла после досрочной отставки экс-главы Златоуста Максима Пекарского 30 мая. После отставки Пекарского обязанности главы исполнял его зам Олег Сабанов. Однако уже 24 июня в качестве первого заместителя был представлен экс-замглавы Ашинского района по экономике Олег Решетников, и еще через три дня он стал врио мэра.
Спикер горсобрания Алексей Карюков на звонок URA.RU не ответил. Он прислал СМС, что не может говорить.
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