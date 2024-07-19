Сбой в Microsoft заблокировал работу аэропортов по всему миру

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Сбой в Microsoft наблюдаются по всему миру Фото:

Крупномасштабный сбой в облачной платформе Microsoft Azure спровоцировал серьезные нарушения в работе международных авиакомпаний. Инцидент привел к отмене и задержке сотен рейсов. Об этом сообщила газета The New York Times.

«В настоящее время на наши системы влияет сбой Microsoft, который также влияет на другие компании. В течение этого времени бронирование, регистрация, доступ к посадочному талону и некоторые рейсы могут быть затронуты», — говорится в сообщении авиакомпании Frontier Airlines, передает газета. Отмечается, что сбой в работе Microsoft затронул как минимум две другие авиакомпании, а также системы регистрации и бронирования Allegiant и Sun Country.

По данным CNN, Frontier Airlines отменила 131 рейс и задержала еще 223. При этом сбои коснулись не только США, но и других стран.

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Крупномасштабный сбой в облачной платформе Microsoft Azure спровоцировал серьезные нарушения в работе международных авиакомпаний. Инцидент привел к отмене и задержке сотен рейсов. Об этом сообщила газета The New York Times. «В настоящее время на наши системы влияет сбой Microsoft, который также влияет на другие компании. В течение этого времени бронирование, регистрация, доступ к посадочному талону и некоторые рейсы могут быть затронуты», — говорится в сообщении авиакомпании Frontier Airlines, передает газета. Отмечается, что сбой в работе Microsoft затронул как минимум две другие авиакомпании, а также системы регистрации и бронирования Allegiant и Sun Country. По данным CNN, Frontier Airlines отменила 131 рейс и задержала еще 223. При этом сбои коснулись не только США, но и других стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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