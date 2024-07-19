Сбой в Microsoft заблокировал работу аэропортов по всему миру

19 июля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Сбой в Microsoft наблюдаются по всему миру Фото: Денис Моргунов © URA.RU Крупномасштабный сбой в облачной платформе Microsoft Azure спровоцировал серьезные нарушения в работе международных авиакомпаний. Инцидент привел к отмене и задержке сотен рейсов. Об этом сообщила газета The New York Times. «В настоящее время на наши системы влияет сбой Microsoft, который также влияет на другие компании. В течение этого времени бронирование, регистрация, доступ к посадочному талону и некоторые рейсы могут быть затронуты», — говорится в сообщении авиакомпании Frontier Airlines, передает газета. Отмечается, что сбой в работе Microsoft затронул как минимум две другие авиакомпании, а также системы регистрации и бронирования Allegiant и Sun Country. По данным CNN, Frontier Airlines отменила 131 рейс и задержала еще 223. При этом сбои коснулись не только США, но и других стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупномасштабный сбой в облачной платформе Microsoft Azure спровоцировал серьезные нарушения в работе международных авиакомпаний. Инцидент привел к отмене и задержке сотен рейсов. Об этом сообщила газета The New York Times. «В настоящее время на наши системы влияет сбой Microsoft, который также влияет на другие компании. В течение этого времени бронирование, регистрация, доступ к посадочному талону и некоторые рейсы могут быть затронуты», — говорится в сообщении авиакомпании Frontier Airlines, передает газета. Отмечается, что сбой в работе Microsoft затронул как минимум две другие авиакомпании, а также системы регистрации и бронирования Allegiant и Sun Country. По данным CNN, Frontier Airlines отменила 131 рейс и задержала еще 223. При этом сбои коснулись не только США, но и других стран.