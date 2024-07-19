Произошел массовый сбой в работе Windows по всем миру

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Клипарт Windows. Тюмень, планшет, windows
Сбои Windows произошли по всему миру Фото:

Пользователи операционной системы Windows жалуются на массовый сбой. Жалобы поступают по всему миру., свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Информацию подтвердила компания CrowdStrike.

«По всему миру наблюдается сбой в работе устройств с операционной системой Windows», — сообщает компания-поставщик решений по информационной безопасности CrowdStrike. Сбой парализовал работу банков, аэропортов и больниц. Пользователи сообщают, что ОП выдает ошибку BSOD. Массовых жалоб на сбои из России не поступали.

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Пользователи операционной системы Windows жалуются на массовый сбой. Жалобы поступают по всему миру., свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Информацию подтвердила компания CrowdStrike. «По всему миру наблюдается сбой в работе устройств с операционной системой Windows», — сообщает компания-поставщик решений по информационной безопасности CrowdStrike. Сбой парализовал работу банков, аэропортов и больниц. Пользователи сообщают, что ОП выдает ошибку BSOD. Массовых жалоб на сбои из России не поступали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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