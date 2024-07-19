Произошел массовый сбой в работе Windows по всем миру

Сбои Windows произошли по всему миру
Пользователи операционной системы Windows жалуются на массовый сбой. Жалобы поступают по всему миру., свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Информацию подтвердила компания CrowdStrike.
«По всему миру наблюдается сбой в работе устройств с операционной системой Windows», — сообщает компания-поставщик решений по информационной безопасности CrowdStrike. Сбой парализовал работу банков, аэропортов и больниц. Пользователи сообщают, что ОП выдает ошибку BSOD. Массовых жалоб на сбои из России не поступали.
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