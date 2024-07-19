Минцифры: как сбой в Microsoft повлиял на работу в РФ

Минцифры: сбой в Microsoft не повлиял на работу в РФ
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Заседание общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами. Челябинск, чиновник, планшет, ноутбук, бизнесмен, макбук, деловой человек, компьютер, руки, брокер, дилер
В Минцифры подчеркнули значимость импортозамещения иностранного ПО на фоне повсеместного сбоя Microsoft Фото:
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В работе Windows произошел массовый сбой

В РФ сбоев не зафиксировано, несмотря на нарушение работы в сервисах Microsoft по всему миру. Об этом заявили в Минцифры РФ.

«Сообщения о сбоях систем в российских аэропортах в Минцифры РФ не поступали», — сообщили в министерстве. Их заявление передает в ТАСС. В Минцифры подчеркнули, что ситуация со сбоями служб Microsoft показывает значимость «импортозамещения иностранного ПО».

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В РФ сбоев не зафиксировано, несмотря на нарушение работы в сервисах Microsoft по всему миру. Об этом заявили в Минцифры РФ. «Сообщения о сбоях систем в российских аэропортах в Минцифры РФ не поступали», — сообщили в министерстве. Их заявление передает в ТАСС. В Минцифры подчеркнули, что ситуация со сбоями служб Microsoft показывает значимость «импортозамещения иностранного ПО».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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