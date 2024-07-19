Минцифры: как сбой в Microsoft повлиял на работу в РФ

Минцифры: сбой в Microsoft не повлиял на работу в РФ

19 июля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

В Минцифры подчеркнули значимость импортозамещения иностранного ПО на фоне повсеместного сбоя Microsoft Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В работе Windows произошел массовый сбой В РФ сбоев не зафиксировано, несмотря на нарушение работы в сервисах Microsoft по всему миру. Об этом заявили в Минцифры РФ. «Сообщения о сбоях систем в российских аэропортах в Минцифры РФ не поступали», — сообщили в министерстве. Их заявление передает в ТАСС. В Минцифры подчеркнули, что ситуация со сбоями служб Microsoft показывает значимость «импортозамещения иностранного ПО». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В РФ сбоев не зафиксировано, несмотря на нарушение работы в сервисах Microsoft по всему миру. Об этом заявили в Минцифры РФ. «Сообщения о сбоях систем в российских аэропортах в Минцифры РФ не поступали», — сообщили в министерстве. Их заявление передает в ТАСС. В Минцифры подчеркнули, что ситуация со сбоями служб Microsoft показывает значимость «импортозамещения иностранного ПО».