Минцифры: как сбой в Microsoft повлиял на работу в РФ

В Минцифры подчеркнули значимость импортозамещения иностранного ПО на фоне повсеместного сбоя Microsoft
новость из сюжетаВ работе Windows произошел массовый сбой
В РФ сбоев не зафиксировано, несмотря на нарушение работы в сервисах Microsoft по всему миру. Об этом заявили в Минцифры РФ.
«Сообщения о сбоях систем в российских аэропортах в Минцифры РФ не поступали», — сообщили в министерстве. Их заявление передает в ТАСС. В Минцифры подчеркнули, что ситуация со сбоями служб Microsoft показывает значимость «импортозамещения иностранного ПО».
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