Суд отказался доначислять челябинскому «Арианту» 2,9 миллиарда налогов

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Агрофирма "Ариант" отстояла в суде свое право не платить 2,9 млрд рублей доначисленных налогов
Агрофирма "Ариант" отстояла в суде свое право не платить 2,9 млрд рублей доначисленных налогов Фото:

Арбитражный суд Уральского округа отказался доначислять агрофирме «Ариант» из Челябинской области 2,9 млрд рублей налогов. Налоговая служба требовала от компании уплаты НДС, налога на имущество, соответствующих пеней и штрафов.

«Кассационная инстанция. Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — распорядился суд.

Спор возник из-за решения налоговой инспекции от апреля 2022 года. В документе заявлено, что «Ариант» не имел права на льготы по единому сельхозналогу, так как доля доходов от сельскохозяйственной деятельности не достигала 70%.

Судебная инстанция, однако, пришла к выводу, что «Агрофирма „Ариант“ не обязана уплачивать НДС и налог на прибыль, учитывая подтвержденные расходы по сельскохозяйственной деятельности и реализацию свинины. Решение апелляционного суда оставлено без изменений, и кассационная жалоба ФНС не удовлетворена. В мае жалобу принял суд УрФО, и теперь по ней вынесено постановление. 

Весной активы «Агрофирмы „Ариант“ перешли под контроль Росимущества после процесса национализации агрохолдинга и Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), который был частью бизнес-империи семей Аристовых и Антиповых. В рамках другого судебного процесса Генпрокуратура предъявила иск о взыскании 105 млрд рублей с семей Антиповых, Аристовых и Кретовых за действия, предпринятые до раздела бизнеса. Несмотря на споры и претензии со стороны государства, за 2023 год холдинг „Ариант“ смог увеличить свою валовую прибыль на 1,5 млрд рублей. При этом холдинг в июле испытал трудности с получением импортных оборудования и комплектующих. 

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Арбитражный суд Уральского округа отказался доначислять агрофирме «Ариант» из Челябинской области 2,9 млрд рублей налогов. Налоговая служба требовала от компании уплаты НДС, налога на имущество, соответствующих пеней и штрафов. «Кассационная инстанция. Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — распорядился суд. Спор возник из-за решения налоговой инспекции от апреля 2022 года. В документе заявлено, что «Ариант» не имел права на льготы по единому сельхозналогу, так как доля доходов от сельскохозяйственной деятельности не достигала 70%. Судебная инстанция, однако, пришла к выводу, что «Агрофирма „Ариант“ не обязана уплачивать НДС и налог на прибыль, учитывая подтвержденные расходы по сельскохозяйственной деятельности и реализацию свинины. Решение апелляционного суда оставлено без изменений, и кассационная жалоба ФНС не удовлетворена. В мае жалобу принял суд УрФО, и теперь по ней вынесено постановление.  Весной активы «Агрофирмы „Ариант“ перешли под контроль Росимущества после процесса национализации агрохолдинга и Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), который был частью бизнес-империи семей Аристовых и Антиповых. В рамках другого судебного процесса Генпрокуратура предъявила иск о взыскании 105 млрд рублей с семей Антиповых, Аристовых и Кретовых за действия, предпринятые до раздела бизнеса. Несмотря на споры и претензии со стороны государства, за 2023 год холдинг „Ариант“ смог увеличить свою валовую прибыль на 1,5 млрд рублей. При этом холдинг в июле испытал трудности с получением импортных оборудования и комплектующих. 
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