Суд отказался доначислять челябинскому «Арианту» 2,9 миллиарда налогов

Арбитражный суд Уральского округа отказался доначислять агрофирме «Ариант» из Челябинской области 2,9 млрд рублей налогов. Налоговая служба требовала от компании уплаты НДС, налога на имущество, соответствующих пеней и штрафов.
«Кассационная инстанция. Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — распорядился суд.
Спор возник из-за решения налоговой инспекции от апреля 2022 года. В документе заявлено, что «Ариант» не имел права на льготы по единому сельхозналогу, так как доля доходов от сельскохозяйственной деятельности не достигала 70%.
Судебная инстанция, однако, пришла к выводу, что «Агрофирма „Ариант“ не обязана уплачивать НДС и налог на прибыль, учитывая подтвержденные расходы по сельскохозяйственной деятельности и реализацию свинины. Решение апелляционного суда оставлено без изменений, и кассационная жалоба ФНС не удовлетворена. В мае жалобу принял суд УрФО, и теперь по ней вынесено постановление.
Весной активы «Агрофирмы „Ариант“ перешли под контроль Росимущества после процесса национализации агрохолдинга и Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), который был частью бизнес-империи семей Аристовых и Антиповых. В рамках другого судебного процесса Генпрокуратура предъявила иск о взыскании 105 млрд рублей с семей Антиповых, Аристовых и Кретовых за действия, предпринятые до раздела бизнеса. Несмотря на споры и претензии со стороны государства, за 2023 год холдинг „Ариант“ смог увеличить свою валовую прибыль на 1,5 млрд рублей. При этом холдинг в июле испытал трудности с получением импортных оборудования и комплектующих.
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