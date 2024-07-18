«Кубань-Вино» челябинского холдинга «Ариант» осталось без техники и запчастей

Компания «Кубань-Вино» национализированного челябинского холдинга «Ариант» испытало трудности с получением запчастей и оборудования. Проблема возникла из-за смены статуса и сбоев в финансировании, пишут СМИ.
«Крупнейший производитель вина „Кубань-Вино“ и другие перешедшие в доход государства компании ГК „Ариант“ после национализации испытали проблемы в обеспечении иностранным оборудованием и запчастями. Ситуация возникла в связи с изменением статуса предприятий на государственные и финансовыми сложностями, появившимися у компаний после смены собственника», — сообщил «Газете» близкий в «Арианту» источник.
Активы в апреле перешли в собственность государства и были переданы структурам Россельхозбанка, который находится под западными санкциями. При этом винодельня, виноградарское предприятие, агрофирма «Южная», и производитель алкоголя ЦПИ «Ариант» испытали сбои в заемном финансировании. После появления нового управляющего обеспечительные меры стали снимать, но пока проблема осталась. По данным экспертов издания, основная доля техники для виноделия в Россию до 2022 года поставлялась из Франции и Италии.
В компании «Кубань-Вино» пожаловались на то, что новое руководство не интересуется компанией и не повышает ее эффективность. В результате произошел сбой многолетней стратегии. Вместо плановых 400 га в 2024 году высадили 900 га новых виноградников, чтобы израсходовать имеющиеся саженцы, что может привести производство к несоответствию реальному спросу. Источник опасается, что компания рискует оставить торговые сети в высокий сезон без товара.
О сбоях в отгрузке для сети «Красное и белое» также уведомил ЦПИ «Ариант». В Россельхозбанке «Газету» заверили, что знают, за счет чего финансировать оборотный капитал этой компании, а в продуктовой линейке дополнительно появятся бренды других производителей. При этом до 30-40% выпуска составит безалкогольная продукция. Выход на выполнение плановых показателей производства и выручки ожидается в третьем квартале.
Семьям Антиповых и Аистовых были предъявлены претензии в необоснованном обогащении на 105 млрд рублей. До 2021 года бизнес у двух семей был совместным, но затем его разделили. В счет предъявленной Генпрокуратурой суммы государство национализировало Челябинский электрометаллургический комбинат и холдинг «Ариант». Первый перешел к государству в феврале, второй — в апреле.
При подготовке материала URA.RU направило запросы в пресс-службы Россельхозбанка и «Кубань-Вино». Ответы будут опубликованы по мере поступления.
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