Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета из Индии страдают от американских санкций

Пассажиры самолета Air India не могут воспользоваться банковскими картами

19 июля 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

При задержке рейса в аэропорту Красноярска у пассажиров из Индии не работают банковские карты из-за санкций США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У пассажиров рейса Air India, который экстренно сел из-за технической неисправности при выполнении перелета из Дели в Сан-Франциско в аэропорту Красноярска, не работают иностранные банковские карты. Они не могут купить воды и еды в российских магазинах. Об этом сообщает сотрудник аэропорта. «У пассажиров не работают банковские карты в нашей системе», — заявил представитель аэропорта. Информацию передает РИА Новости. На данный момент, индусы находятся в «стерильной зоне международных воздушных линий». Так, у них есть доступ к Duty Free, но провести оплату можно толь ко с помощью наличный денег. Авиакомпания ранее сообщила о своем намерении отправить резервный самолет для транспортировки пассажиров. Целью было минимизировать время ожидания и неудобства для клиентов. Не смотря на обещания авиаперевозчика, пассажиры были вынуждены провести ночь в красноярской аэропорту. В социальных сетях появились фотографии, сделанные очевидцами, на которых видно, что пассажиры, в том числе прибывшие из Индии, пытались устроиться на ночлег прямо на полу аэропорта, расстелив полотенца. Из-за задержки рейса пассажирам не удалось покинуть терминал для размещения в гостинице. Ранее экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что недоволен санкционной политикой Белого дома в отношении России. Также он указал на свое прохладное отношение к попыткам «наказать» РФ за ситуацию на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У пассажиров рейса Air India, который экстренно сел из-за технической неисправности при выполнении перелета из Дели в Сан-Франциско в аэропорту Красноярска, не работают иностранные банковские карты. Они не могут купить воды и еды в российских магазинах. Об этом сообщает сотрудник аэропорта. «У пассажиров не работают банковские карты в нашей системе», — заявил представитель аэропорта. Информацию передает РИА Новости. На данный момент, индусы находятся в «стерильной зоне международных воздушных линий». Так, у них есть доступ к Duty Free, но провести оплату можно толь ко с помощью наличный денег. Авиакомпания ранее сообщила о своем намерении отправить резервный самолет для транспортировки пассажиров. Целью было минимизировать время ожидания и неудобства для клиентов. Не смотря на обещания авиаперевозчика, пассажиры были вынуждены провести ночь в красноярской аэропорту. В социальных сетях появились фотографии, сделанные очевидцами, на которых видно, что пассажиры, в том числе прибывшие из Индии, пытались устроиться на ночлег прямо на полу аэропорта, расстелив полотенца. Из-за задержки рейса пассажирам не удалось покинуть терминал для размещения в гостинице. Ранее экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что недоволен санкционной политикой Белого дома в отношении России. Также он указал на свое прохладное отношение к попыткам «наказать» РФ за ситуацию на Украине.