У пассажиров рейса Air India, который экстренно сел из-за технической неисправности при выполнении перелета из Дели в Сан-Франциско в аэропорту Красноярска, не работают иностранные банковские карты. Они не могут купить воды и еды в российских магазинах. Об этом сообщает сотрудник аэропорта.
«У пассажиров не работают банковские карты в нашей системе», — заявил представитель аэропорта. Информацию передает РИА Новости. На данный момент, индусы находятся в «стерильной зоне международных воздушных линий». Так, у них есть доступ к Duty Free, но провести оплату можно толь ко с помощью наличный денег.
Авиакомпания ранее сообщила о своем намерении отправить резервный самолет для транспортировки пассажиров. Целью было минимизировать время ожидания и неудобства для клиентов. Не смотря на обещания авиаперевозчика, пассажиры были вынуждены провести ночь в красноярской аэропорту.
В социальных сетях появились фотографии, сделанные очевидцами, на которых видно, что пассажиры, в том числе прибывшие из Индии, пытались устроиться на ночлег прямо на полу аэропорта, расстелив полотенца. Из-за задержки рейса пассажирам не удалось покинуть терминал для размещения в гостинице.
Ранее экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что недоволен санкционной политикой Белого дома в отношении России. Также он указал на свое прохладное отношение к попыткам «наказать» РФ за ситуацию на Украине.
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