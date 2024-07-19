Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета из Индии страдают от американских санкций

Пассажиры самолета Air India не могут воспользоваться банковскими картами
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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, аэродром, впп, самолет, рулежка, взлетно посадочная полоса, самолет на рулежке
При задержке рейса в аэропорту Красноярска у пассажиров из Индии не работают банковские карты из-за санкций США Фото:
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У пассажиров рейса Air India, который экстренно сел из-за технической неисправности при выполнении перелета из Дели в Сан-Франциско в аэропорту Красноярска, не работают иностранные банковские карты. Они не могут купить воды и еды в российских магазинах. Об этом сообщает сотрудник аэропорта.

«У пассажиров не работают банковские карты в нашей системе», — заявил представитель аэропорта. Информацию передает РИА Новости. На данный момент, индусы находятся в «стерильной зоне международных воздушных линий». Так, у них есть доступ к Duty Free, но провести оплату можно толь ко с помощью наличный денег.

Авиакомпания ранее сообщила о своем намерении отправить резервный самолет для транспортировки пассажиров. Целью было минимизировать время ожидания и неудобства для клиентов. Не смотря на обещания авиаперевозчика, пассажиры были вынуждены провести ночь в красноярской аэропорту.

В социальных сетях появились фотографии, сделанные очевидцами, на которых видно, что пассажиры, в том числе прибывшие из Индии, пытались устроиться на ночлег прямо на полу аэропорта, расстелив полотенца. Из-за задержки рейса пассажирам не удалось покинуть терминал для размещения в гостинице.

Ранее экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что недоволен санкционной политикой Белого дома в отношении России. Также он указал на свое прохладное отношение к попыткам «наказать» РФ за ситуацию на Украине.

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У пассажиров рейса Air India, который экстренно сел из-за технической неисправности при выполнении перелета из Дели в Сан-Франциско в аэропорту Красноярска, не работают иностранные банковские карты. Они не могут купить воды и еды в российских магазинах. Об этом сообщает сотрудник аэропорта. «У пассажиров не работают банковские карты в нашей системе», — заявил представитель аэропорта. Информацию передает РИА Новости. На данный момент, индусы находятся в «стерильной зоне международных воздушных линий». Так, у них есть доступ к Duty Free, но провести оплату можно толь ко с помощью наличный денег. Авиакомпания ранее сообщила о своем намерении отправить резервный самолет для транспортировки пассажиров. Целью было минимизировать время ожидания и неудобства для клиентов. Не смотря на обещания авиаперевозчика, пассажиры были вынуждены провести ночь в красноярской аэропорту. В социальных сетях появились фотографии, сделанные очевидцами, на которых видно, что пассажиры, в том числе прибывшие из Индии, пытались устроиться на ночлег прямо на полу аэропорта, расстелив полотенца. Из-за задержки рейса пассажирам не удалось покинуть терминал для размещения в гостинице. Ранее экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что недоволен санкционной политикой Белого дома в отношении России. Также он указал на свое прохладное отношение к попыткам «наказать» РФ за ситуацию на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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