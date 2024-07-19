Россиянам рассказали, что делать при сбое Windows

Глава управления ГУП: при сбое Windows нужна перезагрузка в безопасном режиме

19 июля 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Эксперт Помещиков дал рекомендации, которые реанимируют Windows в случае сбоя Фото: Zuma\TASS новость из сюжета В работе Windows произошел массовый сбой Массовые сбои в работе операционной системы Windows произошли 19 июля во всем мире. Неполадки парализовали работу банков, аэропортов и больниц. Начальник управления информатизации Государственного университета просвещения (ГУП) Сергей Помещиков рассказал, что нужно предпринять в случае обнаружения сбоя. «Нужно загрузить Windows в безопасном режиме или режиме восстановления; далее перейти в папку C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike; найти и удалить файл, соответствующий маске C-00000291*.sys; после чего перезагрузить компьютер в нормальном режиме», — рекомендует Помещиков в беседе с Life.ru . Также Помещиков объяснил, почему сбой в меньшей степени коснулся России. По его словам, это связано с нарастающим темпом импортозамещения ПО и оборудования, постоянной работе ФСТЭК и Роскомнадзора, а также своевременной изоляции IT-организаций, использующих иностранное ПО. Ранее стало известно, что инцидент привел к отмене и задержке сотен международных рейсов по всей Европе, а также в США, Испании, Китае и других странах. Кроме этого, пострадала Лондонская фондовая биржа, в штатах США отключили линии экстренной службы 911, а в Великобритании были задержаны рейсы поездов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Массовые сбои в работе операционной системы Windows произошли 19 июля во всем мире. Неполадки парализовали работу банков, аэропортов и больниц. Начальник управления информатизации Государственного университета просвещения (ГУП) Сергей Помещиков рассказал, что нужно предпринять в случае обнаружения сбоя. «Нужно загрузить Windows в безопасном режиме или режиме восстановления; далее перейти в папку C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike; найти и удалить файл, соответствующий маске C-00000291*.sys; после чего перезагрузить компьютер в нормальном режиме», — рекомендует Помещиков в беседе с Life.ru. Также Помещиков объяснил, почему сбой в меньшей степени коснулся России. По его словам, это связано с нарастающим темпом импортозамещения ПО и оборудования, постоянной работе ФСТЭК и Роскомнадзора, а также своевременной изоляции IT-организаций, использующих иностранное ПО. Ранее стало известно, что инцидент привел к отмене и задержке сотен международных рейсов по всей Европе, а также в США, Испании, Китае и других странах. Кроме этого, пострадала Лондонская фондовая биржа, в штатах США отключили линии экстренной службы 911, а в Великобритании были задержаны рейсы поездов.