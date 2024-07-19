Массовый сбой Windows парализовал работу по всему миру: главное к этому часу

Сбои в работе ПО Microsoft остановили работу аэропортов по всему миру

19 июля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Сбой Microsoft парализовал работу банков, аэропортов, больниц и супермаркетов Фото: Zuma\TASS Пользователи операционной системы Windows пожаловались на массовый сбой. Неполадки парализовали работу банков, аэропортов и больниц. Инцидент привел к отмене и задержке сотен международных рейсов. URA.RU приводит всю информацию, известную о проблеме к этому часу. Что случилось Днем 19 июля пользователи операционной системы Windows пожаловались на массовый сбой. Компания-поставщик решений по информационной безопасности CrowdStrike предупредила, что ей известно о сообщениях о сбоях в операционной системе, а неполадки в работе наблюдаются по всему миру. В результате оказалась парализована работа банков, авиакомпаний, больниц и супермаркетов. В компании Microsoft заявили, что принимают меры по смягчению последствий после неполадок с обслуживанием. Там отметили, что изучают проблемы с облачными сервисами в США, а также ошибку, влияющую на несколько ее приложений и сервисов. Работа аэропортов Крупномасштабный сбой в облачной платформе Microsoft Azure спровоцировал серьезные нарушения в работе международных авиакомпаний. Инцидент привел к отмене и задержке сотен рейсов. Последствия компьютерного сбоя наблюдаются в аэропортах по всей Европе, а также в США, Испании, Китае и других странах. Так, аэропорты Европы и Австралии предупредили пассажиров о возможных задержках из-за проблем с IT. Аэропорт Сиднея заявил, что глобальный технический сбой повлиял на его работу. Он предупредил пассажиров, что следует ожидать задержек, хотя рейсы вылетали и прибывали, как и планировалось. Берлин-Бранденбург объявил, что он также пострадал из-за технической неисправности, и пассажиры были задержаны при регистрации. В компании Aena, главном операторе аэропортов Испании, заявили, что операции выполняются с использованием ручных систем. «В системах Aena и в сети аэропортов Испании происходят сбои, которые могут привести к задержкам. Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно скорее», — говорится в сообщении. Также пострадали и аэропорты Ирландии. Авиакомпания Ryanair посоветовала всем пассажирам прибыть как минимум за три часа до запланированного времени вылета. Индийская SpiceJet рассказала, что проводит ручную регистрацию и попросила пассажиров приехать заранее для ее прохождения. По данным ТАСС, ошибки в работе Microsoft не затронули Московский аэропорт Домодедово. В нем выразили готовность предложить партнерам использование резервной системы «Астра» в случае проблем в глобальном ПО. С какими еще проблемами столкнулись в мире из-за сбоя в системах Windows Пострадала Лондонская фондовая биржа По данным SkyNews, Лондонская фондовая биржа входит в число компаний, пострадавших от глобального сбоя ИТ-систем по всему миру. В заявлении, опубликованном на сайте биржи, говорится, что расследуется техническая проблема с публикацией объявлений Службы новостей о регулировании биржи. В штатах США отключены линии экстренной службы 911 Линии экстренной помощи 911 в американском штате Аляска перестали работать, сообщила служба полиции штата. Там отметили, что из-за ошибки многие 911 и неэкстренные колл-центры работают неправильно. Задержки поездов в Великобритании Поезда в Великобритании предупредили клиентов, что ожидаются задержки на фоне проблем с ИТ. В компаниях предупредили, что не могут получить доступ к схемам маршрутов в некоторых местах, что приводит к отменам. Затронуты и другие ключевые системы, включая платформы информирования клиентов. Повлиял ли сбой на Россию Источники в авиационных кругах сообщили, что мировой сбой операционной системы Windows не грозит России, в частности, аэропортам, поскольку они отказались от нее. По информации источника, российские аэропорты используют отечественные системы Astra Linux и СУБД (система управления базами данных). Также у них есть резервные ПО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пользователи операционной системы Windows пожаловались на массовый сбой. Неполадки парализовали работу банков, аэропортов и больниц. Инцидент привел к отмене и задержке сотен международных рейсов. URA.RU приводит всю информацию, известную о проблеме к этому часу. Днем 19 июля пользователи операционной системы Windows пожаловались на массовый сбой. Компания-поставщик решений по информационной безопасности CrowdStrike предупредила, что ей известно о сообщениях о сбоях в операционной системе, а неполадки в работе наблюдаются по всему миру. В результате оказалась парализована работа банков, авиакомпаний, больниц и супермаркетов. В компании Microsoft заявили, что принимают меры по смягчению последствий после неполадок с обслуживанием. Там отметили, что изучают проблемы с облачными сервисами в США, а также ошибку, влияющую на несколько ее приложений и сервисов. Крупномасштабный сбой в облачной платформе Microsoft Azure спровоцировал серьезные нарушения в работе международных авиакомпаний. Инцидент привел к отмене и задержке сотен рейсов. Последствия компьютерного сбоя наблюдаются в аэропортах по всей Европе, а также в США, Испании, Китае и других странах. Так, аэропорты Европы и Австралии предупредили пассажиров о возможных задержках из-за проблем с IT. Аэропорт Сиднея заявил, что глобальный технический сбой повлиял на его работу. Он предупредил пассажиров, что следует ожидать задержек, хотя рейсы вылетали и прибывали, как и планировалось. Берлин-Бранденбург объявил, что он также пострадал из-за технической неисправности, и пассажиры были задержаны при регистрации. В компании Aena, главном операторе аэропортов Испании, заявили, что операции выполняются с использованием ручных систем. «В системах Aena и в сети аэропортов Испании происходят сбои, которые могут привести к задержкам. Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно скорее», — говорится в сообщении. Также пострадали и аэропорты Ирландии. Авиакомпания Ryanair посоветовала всем пассажирам прибыть как минимум за три часа до запланированного времени вылета. Индийская SpiceJet рассказала, что проводит ручную регистрацию и попросила пассажиров приехать заранее для ее прохождения. По данным ТАСС, ошибки в работе Microsoft не затронули Московский аэропорт Домодедово. В нем выразили готовность предложить партнерам использование резервной системы «Астра» в случае проблем в глобальном ПО. По данным SkyNews, Лондонская фондовая биржа входит в число компаний, пострадавших от глобального сбоя ИТ-систем по всему миру. В заявлении, опубликованном на сайте биржи, говорится, что расследуется техническая проблема с публикацией объявлений Службы новостей о регулировании биржи. Линии экстренной помощи 911 в американском штате Аляска перестали работать, сообщила служба полиции штата. Там отметили, что из-за ошибки многие 911 и неэкстренные колл-центры работают неправильно. Поезда в Великобритании предупредили клиентов, что ожидаются задержки на фоне проблем с ИТ. В компаниях предупредили, что не могут получить доступ к схемам маршрутов в некоторых местах, что приводит к отменам. Затронуты и другие ключевые системы, включая платформы информирования клиентов. Источники в авиационных кругах сообщили, что мировой сбой операционной системы Windows не грозит России, в частности, аэропортам, поскольку они отказались от нее. По информации источника, российские аэропорты используют отечественные системы Astra Linux и СУБД (система управления базами данных). Также у них есть резервные ПО.