Белоусов пообещал построить укрытия от ракет для военных самолетов

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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Уже составлен график по постройке на военных аэродромах укрытий от ракет для самолетов ВС РФ, заявил Белоусов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На встрече с военными корреспондентами министр обороны России Андрей Белоусов дал обещание построить специальные укрытия для защиты военных самолетов от ракетных ударов. Об этом сообщил военкор Александр Коц.

«Один из моих вопросов был связан с отсутствием укрытий для самолетов на военных аэродромах. <…> В пятницу Андрей Белоусов заверил меня, что уже составлен график по аэродромам и укрытия обязательно будут построены», — заявил военкор в своем telegram-канале. Коц также отметил, что ВСУ не раз пытались ударить по суднам ВС РФ на стоянках помощью высокоточных западных ракет, почему и задал вопрос о постройке защитных сооружений.

Ранее украинские силы ударили по аэродрому в Джанкое (Крым). Атака производилась с помощью баллистических ракет. Армия Украины выпустила по объекту около восьми боеприпасов.

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На встрече с военными корреспондентами министр обороны России Андрей Белоусов дал обещание построить специальные укрытия для защиты военных самолетов от ракетных ударов. Об этом сообщил военкор Александр Коц. «Один из моих вопросов был связан с отсутствием укрытий для самолетов на военных аэродромах. <…> В пятницу Андрей Белоусов заверил меня, что уже составлен график по аэродромам и укрытия обязательно будут построены», — заявил военкор в своем telegram-канале. Коц также отметил, что ВСУ не раз пытались ударить по суднам ВС РФ на стоянках помощью высокоточных западных ракет, почему и задал вопрос о постройке защитных сооружений. Ранее украинские силы ударили по аэродрому в Джанкое (Крым). Атака производилась с помощью баллистических ракет. Армия Украины выпустила по объекту около восьми боеприпасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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