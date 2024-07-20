ВС РФ уничтожили в Ростовской области 26 беспилотников

20 июля 2024 в 08:02 Размер текста - 17 +

За ночь российские системы ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА в Ростовской области Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы ПВО Российской Федерации успешно перехватили и уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА», — сообщил Голубев в своем telegram-канале . По его словам, жертв или повреждений в результате инцидента нет. Аварийные службы оперативно направлены к местам падения обломков для проведения необходимых работ. Ранее ВСУ ударили по нефтебазе в Ростовской области. В результате атаки БПЛА противника, произошло возгорание, пострадавших нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силы ПВО Российской Федерации успешно перехватили и уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА», — сообщил Голубев в своем telegram-канале. По его словам, жертв или повреждений в результате инцидента нет. Аварийные службы оперативно направлены к местам падения обломков для проведения необходимых работ. Ранее ВСУ ударили по нефтебазе в Ростовской области. В результате атаки БПЛА противника, произошло возгорание, пострадавших нет.