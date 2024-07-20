ВС РФ уничтожили в Ростовской области 26 беспилотников

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Вооруженные силы РФ. stock, пво, панцирь,  stock
За ночь российские системы ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА в Ростовской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО Российской Федерации успешно перехватили и уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА», — сообщил Голубев в своем telegram-канале. По его словам, жертв или повреждений в результате инцидента нет. Аварийные службы оперативно направлены к местам падения обломков для проведения необходимых работ.

Ранее ВСУ ударили по нефтебазе в Ростовской области. В результате атаки БПЛА противника, произошло возгорание, пострадавших нет.

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Силы ПВО Российской Федерации успешно перехватили и уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА», — сообщил Голубев в своем telegram-канале. По его словам, жертв или повреждений в результате инцидента нет. Аварийные службы оперативно направлены к местам падения обломков для проведения необходимых работ. Ранее ВСУ ударили по нефтебазе в Ростовской области. В результате атаки БПЛА противника, произошло возгорание, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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