ВС РФ уничтожили в Ростовской области 26 беспилотников

Силы ПВО Российской Федерации успешно перехватили и уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА», — сообщил Голубев в своем telegram-канале. По его словам, жертв или повреждений в результате инцидента нет. Аварийные службы оперативно направлены к местам падения обломков для проведения необходимых работ.
Ранее ВСУ ударили по нефтебазе в Ростовской области. В результате атаки БПЛА противника, произошло возгорание, пострадавших нет.
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Силы ПВО Российской Федерации успешно перехватили и уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА», — сообщил Голубев в своем telegram-канале. По его словам, жертв или повреждений в результате инцидента нет. Аварийные службы оперативно направлены к местам падения обломков для проведения необходимых работ. Ранее ВСУ ударили по нефтебазе в Ростовской области. В результате атаки БПЛА противника, произошло возгорание, пострадавших нет.