Летчики РФ изучили сильные и слабые стороны американских истребителей F-16

Российские летные составы изучили сильные и слабые стороны американских истребителей F-16 Фото: Staff Sgt. Tory Cusimano / U.S. Department of Defense

Летный состав российских истребителей Су-35С подготовились к воздушному бою с американскими боевыми самолетами F-16, изучив их слабые и сильные стороны. Об этом заявил летчик истребителя Александр.

«Наш летный состав готов к встрече с самолетами F-16. Изучил сильные и слабые стороны его. Мастерство летного экипажа позволит выполнить боевую задачу по поражению данного самолета», — рассказал он в беседе с «ТАСС». Также Александр добавил, что Су-35С современнее американских самолетов, он оснащен ракетами дальнего действия и прицелом, который «видит дальше».

Ранее пилот ВС РФ на истребителе Су-35С нанес сокрушительный удар по командному пункту ВСУ. Другой пилот Су-35С отогнал от российских бомбардировщиков в зоне СВО украинские самолеты, тем самым прервав выполнение задания армией Киева.