Российские летчики подготовились к бою с истребителями F-16

Летчики РФ изучили сильные и слабые стороны американских истребителей F-16
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, ф-16,  stock
Российские летные составы изучили сильные и слабые стороны американских истребителей F-16 Фото:

Летный состав российских истребителей Су-35С подготовились к воздушному бою с американскими боевыми самолетами F-16, изучив их слабые и сильные стороны. Об этом заявил летчик истребителя Александр.

«Наш летный состав готов к встрече с самолетами F-16. Изучил сильные и слабые стороны его. Мастерство летного экипажа позволит выполнить боевую задачу по поражению данного самолета», — рассказал он в беседе с «ТАСС». Также Александр добавил, что Су-35С современнее американских самолетов, он оснащен ракетами дальнего действия и прицелом, который «видит дальше».

Ранее пилот ВС РФ на истребителе Су-35С нанес сокрушительный удар по командному пункту ВСУ. Другой пилот Су-35С отогнал от российских бомбардировщиков в зоне СВО украинские самолеты, тем самым прервав выполнение задания армией Киева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Летный состав российских истребителей Су-35С подготовились к воздушному бою с американскими боевыми самолетами F-16, изучив их слабые и сильные стороны. Об этом заявил летчик истребителя Александр. «Наш летный состав готов к встрече с самолетами F-16. Изучил сильные и слабые стороны его. Мастерство летного экипажа позволит выполнить боевую задачу по поражению данного самолета», — рассказал он в беседе с «ТАСС». Также Александр добавил, что Су-35С современнее американских самолетов, он оснащен ракетами дальнего действия и прицелом, который «видит дальше». Ранее пилот ВС РФ на истребителе Су-35С нанес сокрушительный удар по командному пункту ВСУ. Другой пилот Су-35С отогнал от российских бомбардировщиков в зоне СВО украинские самолеты, тем самым прервав выполнение задания армией Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...