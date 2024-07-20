Депутат Госдумы Гурулев пригрозил смертью предателям России после СВО

Депутат Гурулев: предатели России должны повторить судьбу убитого Кузьминова

20 июля 2024 в 09:08 Размер текста - 17 +

Российские журналисты, предавшие страну, должны повторить судьбу убитого летчика Максима Кузьминова, считает Андрей Гурулев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Журналист Андрей Затирко (признан в РФ иноагентом), который после СВО уехал из России и занял антироссийскую позицию, должен повторить судьбу офицера ВС РФ Максима Кузьминова, который был убит в Испании после угона им вертолета Ми-8 на Украину. Об этом заявил депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев. «Ну, я хочу вам напомнить судьбу того вертолетчика [Кузьминова], который угнал вертолет и погубил своих товарищей. Я думаю, он [Затирко] должен ее повторить», — сообщил он в интервью изданию « Вечорка ». Он добавил, что после победы России необходимо будет решать, что делать с «условными затирками: расстрелять или простить». Максим Кузьминов — российский летчик, который угнал вертолет на Украину. Во время службы он был подписан на сообщества украинской разведки в Telegram и начал взаимодействовать с ними. В день угона с Кузьминовым были два члена экипажа, которые попытались покинуть вертолет и, вероятно, были ликвидированы. После совершения операции летчик переехал в Испанию, где был убит. Двое нападавших выстрелили в него шесть раз, а затем переехали его на автомобиле и скрылись. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист Андрей Затирко (признан в РФ иноагентом), который после СВО уехал из России и занял антироссийскую позицию, должен повторить судьбу офицера ВС РФ Максима Кузьминова, который был убит в Испании после угона им вертолета Ми-8 на Украину. Об этом заявил депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев. «Ну, я хочу вам напомнить судьбу того вертолетчика [Кузьминова], который угнал вертолет и погубил своих товарищей. Я думаю, он [Затирко] должен ее повторить», — сообщил он в интервью изданию «Вечорка». Он добавил, что после победы России необходимо будет решать, что делать с «условными затирками: расстрелять или простить». Максим Кузьминов — российский летчик, который угнал вертолет на Украину. Во время службы он был подписан на сообщества украинской разведки в Telegram и начал взаимодействовать с ними. В день угона с Кузьминовым были два члена экипажа, которые попытались покинуть вертолет и, вероятно, были ликвидированы. После совершения операции летчик переехал в Испанию, где был убит. Двое нападавших выстрелили в него шесть раз, а затем переехали его на автомобиле и скрылись.