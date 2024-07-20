Журналист Андрей Затирко (признан в РФ иноагентом), который после СВО уехал из России и занял антироссийскую позицию, должен повторить судьбу офицера ВС РФ Максима Кузьминова, который был убит в Испании после угона им вертолета Ми-8 на Украину. Об этом заявил депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев.
«Ну, я хочу вам напомнить судьбу того вертолетчика [Кузьминова], который угнал вертолет и погубил своих товарищей. Я думаю, он [Затирко] должен ее повторить», — сообщил он в интервью изданию «Вечорка». Он добавил, что после победы России необходимо будет решать, что делать с «условными затирками: расстрелять или простить».
Максим Кузьминов — российский летчик, который угнал вертолет на Украину. Во время службы он был подписан на сообщества украинской разведки в Telegram и начал взаимодействовать с ними. В день угона с Кузьминовым были два члена экипажа, которые попытались покинуть вертолет и, вероятно, были ликвидированы. После совершения операции летчик переехал в Испанию, где был убит. Двое нападавших выстрелили в него шесть раз, а затем переехали его на автомобиле и скрылись.
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Журналист Андрей Затирко (признан в РФ иноагентом), который после СВО уехал из России и занял антироссийскую позицию, должен повторить судьбу офицера ВС РФ Максима Кузьминова, который был убит в Испании после угона им вертолета Ми-8 на Украину. Об этом заявил депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев. «Ну, я хочу вам напомнить судьбу того вертолетчика [Кузьминова], который угнал вертолет и погубил своих товарищей. Я думаю, он [Затирко] должен ее повторить», — сообщил он в интервью изданию «Вечорка». Он добавил, что после победы России необходимо будет решать, что делать с «условными затирками: расстрелять или простить». Максим Кузьминов — российский летчик, который угнал вертолет на Украину. Во время службы он был подписан на сообщества украинской разведки в Telegram и начал взаимодействовать с ними. В день угона с Кузьминовым были два члена экипажа, которые попытались покинуть вертолет и, вероятно, были ликвидированы. После совершения операции летчик переехал в Испанию, где был убит. Двое нападавших выстрелили в него шесть раз, а затем переехали его на автомобиле и скрылись.