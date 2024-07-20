Арестованный экс-зам Шойгу попросил отпустить его из-за участия в боевых действиях

ТАСС: бывший замминистра обороны Иванов попросил отпустить его из-под стражи
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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Тимур Иванов напомнил, что участвовал в боевых действиях Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Бывший заместитель главы Минобороны России Сергея Шойгу Тимур Иванов обратился к суду с просьбой о выборе меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Основанием для такого запроса послужили его участие в боевых действиях и наличие государственных наград.

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«Обвиняемый и его адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что Иванов имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является участником боевых действий», — указывается в постановлении суда, передает ТАСС. Иванов попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. Его подозревают в получении взятки на сумму свыше миллиарда рублей. Иванов отвечал в министерстве за контрактные и субконтрактные работы.

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Бывший заместитель главы Минобороны России Сергея Шойгу Тимур Иванов обратился к суду с просьбой о выборе меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Основанием для такого запроса послужили его участие в боевых действиях и наличие государственных наград. «Обвиняемый и его адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что Иванов имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является участником боевых действий», — указывается в постановлении суда, передает ТАСС. Иванов попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. Его подозревают в получении взятки на сумму свыше миллиарда рублей. Иванов отвечал в министерстве за контрактные и субконтрактные работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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