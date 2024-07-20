Арестованный экс-зам Шойгу попросил отпустить его из-за участия в боевых действиях

Бывший заместитель главы Минобороны России Сергея Шойгу Тимур Иванов обратился к суду с просьбой о выборе меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Основанием для такого запроса послужили его участие в боевых действиях и наличие государственных наград.
«Обвиняемый и его адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что Иванов имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является участником боевых действий», — указывается в постановлении суда, передает ТАСС. Иванов попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.
Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. Его подозревают в получении взятки на сумму свыше миллиарда рублей. Иванов отвечал в министерстве за контрактные и субконтрактные работы.
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