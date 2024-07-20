Подростка, напавшего на депутата Госдумы в Самаре, арестовали

Напавший на депутата Госдумы Матвеева подросток арестован до 17 сентября
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Суд арестовал до 17 сентября подростка-соучастника нападения на депутата Фото:

Арестован один из соучастников нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Он отправлен под стражу до 17 сентября. Об этом сообщили корреспонденты.

«Суд арестовал до 17 сентября подростка по делу о покушении на депутата Госдумы в Самаре», — передал корреспондент РИА Новости.

Ранее Следственный комитет России начал расследование по делу о нападении группы мигрантов на Матвеева в Самаре. Действия мужчин были квалифицированы как хулиганство.

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Арестован один из соучастников нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Он отправлен под стражу до 17 сентября. Об этом сообщили корреспонденты. «Суд арестовал до 17 сентября подростка по делу о покушении на депутата Госдумы в Самаре», — передал корреспондент РИА Новости. Ранее Следственный комитет России начал расследование по делу о нападении группы мигрантов на Матвеева в Самаре. Действия мужчин были квалифицированы как хулиганство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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