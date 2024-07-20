Подростка, напавшего на депутата Госдумы в Самаре, арестовали

Суд арестовал до 17 сентября подростка-соучастника нападения на депутата
Арестован один из соучастников нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Он отправлен под стражу до 17 сентября. Об этом сообщили корреспонденты.
«Суд арестовал до 17 сентября подростка по делу о покушении на депутата Госдумы в Самаре», — передал корреспондент РИА Новости.
Ранее Следственный комитет России начал расследование по делу о нападении группы мигрантов на Матвеева в Самаре. Действия мужчин были квалифицированы как хулиганство.
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