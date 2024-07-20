Военные самолеты, садящиеся в Молдавии провозят не только гуманитарные грузы, заявил Ион КикуФото: miliman/pickupimage.com
Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов. Об этом сообщил бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику. По его мнению, воздушные судна перевозят не только гуманитарные грузы.
«Есть фотографии с приземлившимися транспортными и военными самолетами. Меня как гражданина, как родителя беспокоит все происходящее», — заявил Кику в эфире телеканала Rlive. Политик сомневается, что Молдавия помогает перевозить по воздуху исключительно гуманитарные грузы. «Я в это не верю, поэтому призываю всех: не играйте с огнем. Не надо втягивать нашу страну в опасные игры», — отметил экс-премьер-министр страны.
Ранее сообщалось, что Брюссель и стоящий за ним Вашингтон готовят Молдавию на роль второй Украины. По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, страна может стать очередным инструментом агрессии США.
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Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов. Об этом сообщил бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику. По его мнению, воздушные судна перевозят не только гуманитарные грузы. «Есть фотографии с приземлившимися транспортными и военными самолетами. Меня как гражданина, как родителя беспокоит все происходящее», — заявил Кику в эфире телеканала Rlive. Политик сомневается, что Молдавия помогает перевозить по воздуху исключительно гуманитарные грузы. «Я в это не верю, поэтому призываю всех: не играйте с огнем. Не надо втягивать нашу страну в опасные игры», — отметил экс-премьер-министр страны. Ранее сообщалось, что Брюссель и стоящий за ним Вашингтон готовят Молдавию на роль второй Украины. По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, страна может стать очередным инструментом агрессии США.