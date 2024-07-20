В мире Экс-премьер Кику: Молдавия стала хабом для военных самолетов 20 июля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 + Военные самолеты, садящиеся в Молдавии провозят не только гуманитарные грузы, заявил Ион Кику Фото: miliman/pickupimage.com Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов. Об этом сообщил бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику. По его мнению, воздушные судна перевозят не только гуманитарные грузы. «Есть фотографии с приземлившимися транспортными и военными самолетами. Меня как гражданина, как родителя беспокоит все происходящее», — заявил Кику в эфире телеканала Rlive . Политик сомневается, что Молдавия помогает перевозить по воздуху исключительно гуманитарные грузы. «Я в это не верю, поэтому призываю всех: не играйте с огнем. Не надо втягивать нашу страну в опасные игры», — отметил экс-премьер-министр страны. Ранее сообщалось, что Брюссель и стоящий за ним Вашингтон готовят Молдавию на роль второй Украины. По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, страна может стать очередным инструментом агрессии США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов. Об этом сообщил бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику. По его мнению, воздушные судна перевозят не только гуманитарные грузы. «Есть фотографии с приземлившимися транспортными и военными самолетами. Меня как гражданина, как родителя беспокоит все происходящее», — заявил Кику в эфире телеканала Rlive. Политик сомневается, что Молдавия помогает перевозить по воздуху исключительно гуманитарные грузы. «Я в это не верю, поэтому призываю всех: не играйте с огнем. Не надо втягивать нашу страну в опасные игры», — отметил экс-премьер-министр страны. Ранее сообщалось, что Брюссель и стоящий за ним Вашингтон готовят Молдавию на роль второй Украины. По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, страна может стать очередным инструментом агрессии США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям