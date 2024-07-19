Российские бойцы на БМП-3, которые выпускает «Курганмашзавод», уничтожили замаскированные оборонительные пункты и живую силу противника в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны РФ.
«Разведывательное подразделение вскрыло в лесополосе замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ. По средствам связи координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления, а затем — экипажам БМП-3. В течение нескольких минут военнослужащие выехали на огневые позиции и нанесли поражение противнику», — написано в telegram-канале ведомства.
В июне курганский завод, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех, осуществил новую поставку БМП-3 в ряды вооруженных сил. Бронемашины получили дополнительную защиту от дронов и стали менее заметны для радаров.
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