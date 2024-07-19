19 июля 2024

На СВО экипажи курганских БМП-3 уничтожили замаскированные блиндажи и солдат ВСУ. Видео

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Враг прятался в лесополосе
Враг прятался в лесополосе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы на БМП-3, которые выпускает «Курганмашзавод», уничтожили замаскированные оборонительные пункты и живую силу противника в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны РФ.

«Разведывательное подразделение вскрыло в лесополосе замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ. По средствам связи координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления, а затем — экипажам БМП-3. В течение нескольких минут военнослужащие выехали на огневые позиции и нанесли поражение противнику», — написано в telegram-канале ведомства.

В июне курганский завод, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех, осуществил новую поставку БМП-3 в ряды вооруженных сил. Бронемашины получили дополнительную защиту от дронов и стали менее заметны для радаров.

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Российские бойцы на БМП-3, которые выпускает «Курганмашзавод», уничтожили замаскированные оборонительные пункты и живую силу противника в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны РФ. «Разведывательное подразделение вскрыло в лесополосе замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ. По средствам связи координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления, а затем — экипажам БМП-3. В течение нескольких минут военнослужащие выехали на огневые позиции и нанесли поражение противнику», — написано в telegram-канале ведомства. В июне курганский завод, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех, осуществил новую поставку БМП-3 в ряды вооруженных сил. Бронемашины получили дополнительную защиту от дронов и стали менее заметны для радаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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