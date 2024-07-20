20 июля 2024

Федерация бокса РФ: после удара ВСУ погиб 16-летний боксер

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Боксер погиб после удара ВСУ
Боксер погиб после удара ВСУ Фото:

В Шебекино после атаки украинского дрона на детскую площадку скончался шестнадцатилетний подросток, занимавшийся боксом. Об этом сообщили в Федерации бокса Белгородской области.

«В результате теракта, совершенного силами ВСУ в городе Шебекино, погиб 16-летний воспитанник „Академии спорта“. Попал в реанимацию, несколько дней врачи боролись за его жизнь, провели операцию, но спасти не удалось», — сказано в telegram-канале организации.

Похороны юного спортсмена запланированы на понедельник, 22 июля. Подробности о произошедшем атаке и состоянии других пострадавших детей пока не сообщаются.

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В Шебекино после атаки украинского дрона на детскую площадку скончался шестнадцатилетний подросток, занимавшийся боксом. Об этом сообщили в Федерации бокса Белгородской области. «В результате теракта, совершенного силами ВСУ в городе Шебекино, погиб 16-летний воспитанник „Академии спорта“. Попал в реанимацию, несколько дней врачи боролись за его жизнь, провели операцию, но спасти не удалось», — сказано в telegram-канале организации. Похороны юного спортсмена запланированы на понедельник, 22 июля. Подробности о произошедшем атаке и состоянии других пострадавших детей пока не сообщаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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