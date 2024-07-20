Федерация бокса РФ: после удара ВСУ погиб 16-летний боксер

В Шебекино после атаки украинского дрона на детскую площадку скончался шестнадцатилетний подросток, занимавшийся боксом. Об этом сообщили в Федерации бокса Белгородской области.
«В результате теракта, совершенного силами ВСУ в городе Шебекино, погиб 16-летний воспитанник „Академии спорта“. Попал в реанимацию, несколько дней врачи боролись за его жизнь, провели операцию, но спасти не удалось», — сказано в telegram-канале организации.
Похороны юного спортсмена запланированы на понедельник, 22 июля. Подробности о произошедшем атаке и состоянии других пострадавших детей пока не сообщаются.
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