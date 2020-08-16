16 августа 2020

Мишустин раскритиковал инфраструктуру Магадана. Речь премьера слушал губернатор Носов. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Мишустин потребовал гарантий, что работа будет выполнена Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал состояние рыбного терминала морского порта Магадана. Осмотр территории он провел в ходе поездки по Дальнему Востоку в присутствии губернатора Магаданской области Сергея Носова.

«Природа вокруг сделала все. Но эти кочки, кладбище кораблей и все остальное. Может поэтому люди уезжают?» — заявил он местным чиновникам.

В будущем рыбный терминал порта скорее всего будет отдан в распоряжение субъекту, отметил премьер-министр. Мишустин пообещал, что будут выделены дополнительные ресурсы, однако заявил, что хочет услышать гарантии качественной работы.

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Дальневосточные чиновники попытались убедить Мишустина, что состояние порта вызвано недостатком финансирования. В ответ на это глава кабмина заявил, что деньги выделялись в течение нескольких лет, а в документах указан подрядчик, ответственный за срыв работ.

Михаил Мишустин находится на Дальнем Востоке в недельной командировке. Премьер посещает самые проблемные места региона и проводит рабочие совещания. В поездке его сопровождает пул московских министров и глав ведомств.

Носов — уроженец Магнитогорска, с 2012 по 2018 год занимал пост главы Нижнего Тагила, также в 2012 году являлся вице-губернатором Свердловской области. С 2018 года работает в должности губернатора Магаданской области, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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