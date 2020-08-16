Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал состояние рыбного терминала морского порта Магадана. Осмотр территории он провел в ходе поездки по Дальнему Востоку в присутствии губернатора Магаданской области Сергея Носова.
«Природа вокруг сделала все. Но эти кочки, кладбище кораблей и все остальное. Может поэтому люди уезжают?» — заявил он местным чиновникам.
В будущем рыбный терминал порта скорее всего будет отдан в распоряжение субъекту, отметил премьер-министр. Мишустин пообещал, что будут выделены дополнительные ресурсы, однако заявил, что хочет услышать гарантии качественной работы.
Дальневосточные чиновники попытались убедить Мишустина, что состояние порта вызвано недостатком финансирования. В ответ на это глава кабмина заявил, что деньги выделялись в течение нескольких лет, а в документах указан подрядчик, ответственный за срыв работ.
Михаил Мишустин находится на Дальнем Востоке в недельной командировке. Премьер посещает самые проблемные места региона и проводит рабочие совещания. В поездке его сопровождает пул московских министров и глав ведомств.
Носов — уроженец Магнитогорска, с 2012 по 2018 год занимал пост главы Нижнего Тагила, также в 2012 году являлся вице-губернатором Свердловской области. С 2018 года работает в должности губернатора Магаданской области, напоминает «Национальная служба новостей».
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