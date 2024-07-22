Вахтовик из ЯНАО избил полицейских в тюменском аэропорту Рощино

Пьяный вахтовик из ЯНАО напал на полицейских, которые задержали его в аэропорту Рощино. Информация о судебном деле имеется в распоряжении URA.RU.
«Подсудимый следовал с вахты из Лабытнанги (ЯНАО). Стыковочный рейс у него был в Тюмени. До перелета мужчина выпил спиртного и быстро опьянел в самолете. Находясь на пересадке в Рощино он был задержан сотрудниками полиции, так как имел шаткую походку, характерный запах изо рта, плохо ориентировался на местности. Во время оформления протокола мужчина ударил в лицо одного из силовиков», — говорится в материалах судебного дела.
После нападения на задержанного надели наручники. Но и это его не остановило. Мужчина разогнался и врезался головой в грудь и живот второго полицейского.
Сам обвиняемый раскаялся в совершенном преступлении и извинился перед силовиками. В итоге мужчину приговорили к штрафу в 30 000 рублей.
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