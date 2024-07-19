19 июля 2024

Зеленский поделился содержанием беседы с Трампом

Зеленский поздравил Трампа с выдвижением от Республиканской партии
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленский поздравил Трампа в связи с выдвижением на выборах Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку экс-президенту США Дональду Трампу, поздравив его с выдвижением от Республиканской партии. В своей аккаунте в соцсетях он осудил попытку убийства в Пенсильвании и пожелал американскому политику сил и безопасности.

«Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении нашей способности противостоять РФ. Мы договорились с президентом Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным», — заявил Зеленский на своей странице в соцсети X.

Зеленский также отметил значимость двухпартийной и двухпалатной поддержки США в защите украинской свободы и независимости. Ранее, 19 июля, кандидат в президенты США Дональд Трамп провел с Владимиром Зеленским телефонный разговор.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку экс-президенту США Дональду Трампу, поздравив его с выдвижением от Республиканской партии. В своей аккаунте в соцсетях он осудил попытку убийства в Пенсильвании и пожелал американскому политику сил и безопасности. «Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении нашей способности противостоять РФ. Мы договорились с президентом Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным», — заявил Зеленский на своей странице в соцсети X. Зеленский также отметил значимость двухпартийной и двухпалатной поддержки США в защите украинской свободы и независимости. Ранее, 19 июля, кандидат в президенты США Дональд Трамп провел с Владимиром Зеленским телефонный разговор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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