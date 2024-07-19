Зеленский поделился содержанием беседы с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку экс-президенту США Дональду Трампу, поздравив его с выдвижением от Республиканской партии. В своей аккаунте в соцсетях он осудил попытку убийства в Пенсильвании и пожелал американскому политику сил и безопасности.
«Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении нашей способности противостоять РФ. Мы договорились с президентом Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным», — заявил Зеленский на своей странице в соцсети X.
Зеленский также отметил значимость двухпартийной и двухпалатной поддержки США в защите украинской свободы и независимости. Ранее, 19 июля, кандидат в президенты США Дональд Трамп провел с Владимиром Зеленским телефонный разговор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.