Зеленский поделился содержанием беседы с Трампом

Зеленский поздравил Трампа с выдвижением от Республиканской партии

20 июля 2024 в 04:07 Размер текста - 17 +

Зеленский поздравил Трампа в связи с выдвижением на выборах Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку экс-президенту США Дональду Трампу, поздравив его с выдвижением от Республиканской партии. В своей аккаунте в соцсетях он осудил попытку убийства в Пенсильвании и пожелал американскому политику сил и безопасности. «Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении нашей способности противостоять РФ. Мы договорились с президентом Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным», — заявил Зеленский на своей странице в соцсети X. Зеленский также отметил значимость двухпартийной и двухпалатной поддержки США в защите украинской свободы и независимости. Ранее, 19 июля, кандидат в президенты США Дональд Трамп провел с Владимиром Зеленским телефонный разговор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку экс-президенту США Дональду Трампу, поздравив его с выдвижением от Республиканской партии. В своей аккаунте в соцсетях он осудил попытку убийства в Пенсильвании и пожелал американскому политику сил и безопасности. «Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении нашей способности противостоять РФ. Мы договорились с президентом Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным», — заявил Зеленский на своей странице в соцсети X. Зеленский также отметил значимость двухпартийной и двухпалатной поддержки США в защите украинской свободы и независимости. Ранее, 19 июля, кандидат в президенты США Дональд Трамп провел с Владимиром Зеленским телефонный разговор.