Захарова вспомнила «Лебединое озеро» из-за ухода Байдена. Фото

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До этого Джо Байден решил снять свою кандидатуру с выборов
До этого Джо Байден решил снять свою кандидатуру с выборов Фото:
новость из сюжета
Байден вышел из президентской гонки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию с «Лебединым озером». Так она отреагировала на уход президента США Джо Байдена из президентской гонки.

Захарова в своем telegram-канале опубликовала кадр из балета, который транслировался по всем каналам СССР утром 19 августа 1991 года. Справа сверху виднеется логотип CNN. Снизу под фотографией находится смеющийся смайлик.

«Лебединое озеро» было особым знаком для жителей СССР, а музыка из него стала «поминальной». Балет показывали по телевидению в день смерти генсека Юрия Андропова, генсека Константина Черненко, а также в день начала путча — 19 августа 1991 года.

Ранее Байден заявил о выходе из президентской гонки. По его словам, он сделал это из-за давления конгресса и близких. Подробнее об этом — в материале URA.RU. В качестве своего преемника на пост главы США Байден назвал вице-президента Камалу Харрис. Бывший лидер Штатов Дональд Трамп считает, что Харрис ему будет легче победить, передает МК.RU.

Такую фотографию опубликовала Мария Захарова
Такую фотографию опубликовала Мария Захарова
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию с «Лебединым озером». Так она отреагировала на уход президента США Джо Байдена из президентской гонки. Захарова в своем telegram-канале опубликовала кадр из балета, который транслировался по всем каналам СССР утром 19 августа 1991 года. Справа сверху виднеется логотип CNN. Снизу под фотографией находится смеющийся смайлик. «Лебединое озеро» было особым знаком для жителей СССР, а музыка из него стала «поминальной». Балет показывали по телевидению в день смерти генсека Юрия Андропова, генсека Константина Черненко, а также в день начала путча — 19 августа 1991 года. Ранее Байден заявил о выходе из президентской гонки. По его словам, он сделал это из-за давления конгресса и близких. Подробнее об этом — в материале URA.RU. В качестве своего преемника на пост главы США Байден назвал вице-президента Камалу Харрис. Бывший лидер Штатов Дональд Трамп считает, что Харрис ему будет легче победить, передает МК.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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