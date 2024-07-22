Shot: сгоревшая на квесте в Махачкале девушка пять дней назад вышла замуж

Девушка, которая заживо сгорела на квесте, пять дней назад вышла замуж. В «Дом ужасов» в Махачкале она пришла вместе с мужем, который также пострадал из-за ЧП. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«19-летняя Асият сгорела заживо в махачкалинском „Доме ужасов“ через пять дней после собственной свадьбы. Вместе с ней на квест пришел ее муж Саид, который находится в ожоговой реанимации», — говорится в публикации.
Ранее в «Доме ужасов» в Махачкале произошел пожар. Возбуждено уголовное дело. Возгорание охватило здание после того, как один из аниматоров бросил подожженную перчатку в сторону, где лежали бензопилы с керосином. Девушка была прикована наручниками к стулу. Ее не удалось спасти.
Вместе с ней на квест пошли еще трое человек: ее муж и вторая пара. В результате ЧП погибла и вторая девушка, передает RT. Она работала фитнес-инструктором, ей было 25 лет. Год назад она стала персональным тренером, а до этого работала ассистентом врача-ортодонта в клинике, сообщает Shot.
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