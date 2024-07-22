Shot: сгоревшая на квесте в Махачкале девушка пять дней назад вышла замуж

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После пожара против владельцев "Дома ужасов" было возбуждено уголовное дело
После пожара против владельцев "Дома ужасов" было возбуждено уголовное дело Фото:

Девушка, которая заживо сгорела на квесте, пять дней назад вышла замуж. В «Дом ужасов» в Махачкале она пришла вместе с мужем, который также пострадал из-за ЧП. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«19-летняя Асият сгорела заживо в махачкалинском „Доме ужасов“ через пять дней после собственной свадьбы. Вместе с ней на квест пришел ее муж Саид, который находится в ожоговой реанимации», — говорится в публикации.

Ранее в «Доме ужасов» в Махачкале произошел пожар. Возбуждено уголовное дело. Возгорание охватило здание после того, как один из аниматоров бросил подожженную перчатку в сторону, где лежали бензопилы с керосином. Девушка была прикована наручниками к стулу. Ее не удалось спасти.

Вместе с ней на квест пошли еще трое человек: ее муж и вторая пара. В результате ЧП погибла и вторая девушка, передает RT. Она работала фитнес-инструктором, ей было 25 лет. Год назад она стала персональным тренером, а до этого работала ассистентом врача-ортодонта в клинике, сообщает Shot.

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Девушка, которая заживо сгорела на квесте, пять дней назад вышла замуж. В «Дом ужасов» в Махачкале она пришла вместе с мужем, который также пострадал из-за ЧП. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «19-летняя Асият сгорела заживо в махачкалинском „Доме ужасов“ через пять дней после собственной свадьбы. Вместе с ней на квест пришел ее муж Саид, который находится в ожоговой реанимации», — говорится в публикации. Ранее в «Доме ужасов» в Махачкале произошел пожар. Возбуждено уголовное дело. Возгорание охватило здание после того, как один из аниматоров бросил подожженную перчатку в сторону, где лежали бензопилы с керосином. Девушка была прикована наручниками к стулу. Ее не удалось спасти. Вместе с ней на квест пошли еще трое человек: ее муж и вторая пара. В результате ЧП погибла и вторая девушка, передает RT. Она работала фитнес-инструктором, ей было 25 лет. Год назад она стала персональным тренером, а до этого работала ассистентом врача-ортодонта в клинике, сообщает Shot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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