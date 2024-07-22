Shot: девушка сгорела во время квеста в Махачкале

В Махачкале девушка сгорела во время квеста в «Доме ужасов». Пожар начался из-за действий аниматора, который поджег перчатку и кинул ее к бензопилам с керосином. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Пожар начался после того, как сотрудник поджег специальную перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином. Одна из участниц была прикована наручниками к стулу. Ее не удалось спасти», — говорится в публикации. Отмечается, что одновременно квесты в «Доме ужасов» проходили сразу две пары.
Двух девушек отправили в реанимацию. Однако врачи не смогли спасти одну из них. Она умерла в возрасте 19 лет. Вторая в тяжелом состоянии, у нее 97% ожога тела.
«Домом ужасов» владеет участник КВН из сборной Дагестана Гусейн Ибрагимов. По данным telegram-канала Mash Gor, сейчас он на допросе. Люди несколько раз жаловались на то, что несовершеннолетних пускают туда без присмотра взрослых.
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