Shot: девушка сгорела во время квеста в Махачкале

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Пожарные уже потушили пожар в "Доме ужасов" (архивное фото)
Пожарные уже потушили пожар в "Доме ужасов" (архивное фото) Фото:

В Махачкале девушка сгорела во время квеста в «Доме ужасов». Пожар начался из-за действий аниматора, который поджег перчатку и кинул ее к бензопилам с керосином. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Пожар начался после того, как сотрудник поджег специальную перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином. Одна из участниц была прикована наручниками к стулу. Ее не удалось спасти», — говорится в публикации. Отмечается, что одновременно квесты в «Доме ужасов» проходили сразу две пары.

Двух девушек отправили в реанимацию. Однако врачи не смогли спасти одну из них. Она умерла в возрасте 19 лет. Вторая в тяжелом состоянии, у нее 97% ожога тела. 

«Домом ужасов» владеет участник КВН из сборной Дагестана Гусейн Ибрагимов. По данным telegram-канала Mash Gor, сейчас он на допросе. Люди несколько раз жаловались на то, что несовершеннолетних пускают туда без присмотра взрослых. 

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В Махачкале девушка сгорела во время квеста в «Доме ужасов». Пожар начался из-за действий аниматора, который поджег перчатку и кинул ее к бензопилам с керосином. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Пожар начался после того, как сотрудник поджег специальную перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином. Одна из участниц была прикована наручниками к стулу. Ее не удалось спасти», — говорится в публикации. Отмечается, что одновременно квесты в «Доме ужасов» проходили сразу две пары. Двух девушек отправили в реанимацию. Однако врачи не смогли спасти одну из них. Она умерла в возрасте 19 лет. Вторая в тяжелом состоянии, у нее 97% ожога тела.  «Домом ужасов» владеет участник КВН из сборной Дагестана Гусейн Ибрагимов. По данным telegram-канала Mash Gor, сейчас он на допросе. Люди несколько раз жаловались на то, что несовершеннолетних пускают туда без присмотра взрослых. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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