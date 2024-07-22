В Челябинске вынесли приговор рецидивисту, устроившему поножовщину в «Магните»

В Тракторозаводском райсуде Челябинска 22 июля вынесли приговор рецидивисту Валерию Силаеву, обвиняемому в убийстве сожительницы в магазине «Магнит». Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его признали виновным и отправили в колонию на 14 лет.
«Суд приговорил признать Силаева виновным. Назначить ему в качестве наказания лишение свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что также суд удовлетворил исковые требования родственников убитой женщины. В пользу дочери погибшей с него взыскали 2,5 млн рублей, в пользу сестры — два миллиона рублей.
Силаев утроил поножовщину в «Магните» в ноябре 2023 года. Он пришел в магазин и напал на сожительницу с ножом. На место были вызваны экстренные службы. Женщину забрали в медучреждение, а Силаева в отдел полиции. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. После того как женщина скончалась в больнице — дело было переквалифицировано на более тяжкое.
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