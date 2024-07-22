В Челябинске вынесли приговор рецидивисту, устроившему поножовщину в «Магните»

Челябинец, устроивший поножовщину в «Магните», получил 14 лет колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, колючая проволока, колония, тюрьма
Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима Фото:

В Тракторозаводском райсуде Челябинска 22 июля вынесли приговор рецидивисту Валерию Силаеву, обвиняемому в убийстве сожительницы в магазине «Магнит». Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его признали виновным и отправили в колонию на 14 лет.

«Суд приговорил признать Силаева виновным. Назначить ему в качестве наказания лишение свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что также суд удовлетворил исковые требования родственников убитой женщины. В пользу дочери погибшей с него взыскали 2,5 млн рублей, в пользу сестры — два миллиона рублей.

Силаев утроил поножовщину в «Магните» в ноябре 2023 года. Он пришел в магазин и напал на сожительницу с ножом. На место были вызваны экстренные службы. Женщину забрали в медучреждение, а Силаева в отдел полиции. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. После того как женщина скончалась в больнице — дело было переквалифицировано на более тяжкое.

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В Тракторозаводском райсуде Челябинска 22 июля вынесли приговор рецидивисту Валерию Силаеву, обвиняемому в убийстве сожительницы в магазине «Магнит». Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его признали виновным и отправили в колонию на 14 лет. «Суд приговорил признать Силаева виновным. Назначить ему в качестве наказания лишение свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что также суд удовлетворил исковые требования родственников убитой женщины. В пользу дочери погибшей с него взыскали 2,5 млн рублей, в пользу сестры — два миллиона рублей. Силаев утроил поножовщину в «Магните» в ноябре 2023 года. Он пришел в магазин и напал на сожительницу с ножом. На место были вызваны экстренные службы. Женщину забрали в медучреждение, а Силаева в отдел полиции. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. После того как женщина скончалась в больнице — дело было переквалифицировано на более тяжкое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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