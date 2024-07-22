Названы вероятные виновники смерти девушек в Махачкале, заживо сгоревших на квесте

Mash: участники квеста в Махачкале погибли, по вине администраторов
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной гибели людей на квесте в Махачкале стала неспособность администраторов своевременно открыть дверь
Причиной гибели людей на квесте в Махачкале стала неспособность администраторов своевременно открыть дверь Фото:

Участники квеста в Махачкале, где вспыхнул пожар, могли погибнуть по вине администраторов. Об этом сообщил telegram-кнанал Mash. Там же отметили, что операторы квест-рума не смогли своевременно найти ключ и открыть дверь.

«Участники квеста в Махачкале погибли, предположительно, по вине администраторов — те не смогли вовремя найти ключ от двери», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что на дым среагировали люди, стоящие у кофейного аппарата, а не сотрудники квест-рума.

Ранее в Махачкале в «Доме ужасов» начался пожар. Одна из участниц квеста погибла на месте, из-за того что была прикована к стулу наручниками, так как это прописано в сценарии, вторая — уже в больнице, передает 360.ru. Муж девушки, сгоревшей заживо на квесте, сейчас находится в реанимации с тяжелыми ожогами. Мэр Махачкалы Юсуп Умавов принес соболезнования близким погибших.

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Участники квеста в Махачкале, где вспыхнул пожар, могли погибнуть по вине администраторов. Об этом сообщил telegram-кнанал Mash. Там же отметили, что операторы квест-рума не смогли своевременно найти ключ и открыть дверь. «Участники квеста в Махачкале погибли, предположительно, по вине администраторов — те не смогли вовремя найти ключ от двери», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что на дым среагировали люди, стоящие у кофейного аппарата, а не сотрудники квест-рума. Ранее в Махачкале в «Доме ужасов» начался пожар. Одна из участниц квеста погибла на месте, из-за того что была прикована к стулу наручниками, так как это прописано в сценарии, вторая — уже в больнице, передает 360.ru. Муж девушки, сгоревшей заживо на квесте, сейчас находится в реанимации с тяжелыми ожогами. Мэр Махачкалы Юсуп Умавов принес соболезнования близким погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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