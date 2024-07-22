Мэр Махачкалы принес соболезнования родным сгоревших на квесте девушек

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Юсуп Умавов отреагировал на пожар в "Доме ужасов"
Юсуп Умавов отреагировал на пожар в "Доме ужасов" Фото:

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов принес соболезнования близким девушек, погибших в пожаре во время квеста. Они получили смертельные ожоги из-за пожара в «Доме Ужасов», который проводит такие квесты.

«Трудно подобрать слова в моменты трагедий, особенно когда гибнут молодые люди. Коллектив администрации разделяет горе и скорбит. Наши искренние соболезнования родным и близким», — написал Юсуп Умавов в своем telegram-канале.

Он добавил, что сотрудники МЧС и правоохранительные органы разбираются в деталях инцидента. Оценка последует после проверки.

Ранее во время квеста в Махачкале произошел пожар. Одна девушка погибла на месте, потому что была прикована к стулу наручниками, так как это прописано в сценарии, пишет «Царьград».

Вторая была доставлена в больницу с многочисленными ожогами. Спустя время она умерла. После инцидента было возбуждено уголовное дело.

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Мэр Махачкалы Юсуп Умавов принес соболезнования близким девушек, погибших в пожаре во время квеста. Они получили смертельные ожоги из-за пожара в «Доме Ужасов», который проводит такие квесты. «Трудно подобрать слова в моменты трагедий, особенно когда гибнут молодые люди. Коллектив администрации разделяет горе и скорбит. Наши искренние соболезнования родным и близким», — написал Юсуп Умавов в своем telegram-канале. Он добавил, что сотрудники МЧС и правоохранительные органы разбираются в деталях инцидента. Оценка последует после проверки. Ранее во время квеста в Махачкале произошел пожар. Одна девушка погибла на месте, потому что была прикована к стулу наручниками, так как это прописано в сценарии, пишет «Царьград». Вторая была доставлена в больницу с многочисленными ожогами. Спустя время она умерла. После инцидента было возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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