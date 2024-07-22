Мэр Махачкалы принес соболезнования родным сгоревших на квесте девушек

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов принес соболезнования близким девушек, погибших в пожаре во время квеста. Они получили смертельные ожоги из-за пожара в «Доме Ужасов», который проводит такие квесты.
«Трудно подобрать слова в моменты трагедий, особенно когда гибнут молодые люди. Коллектив администрации разделяет горе и скорбит. Наши искренние соболезнования родным и близким», — написал Юсуп Умавов в своем telegram-канале.
Он добавил, что сотрудники МЧС и правоохранительные органы разбираются в деталях инцидента. Оценка последует после проверки.
Ранее во время квеста в Махачкале произошел пожар. Одна девушка погибла на месте, потому что была прикована к стулу наручниками, так как это прописано в сценарии, пишет «Царьград».
Вторая была доставлена в больницу с многочисленными ожогами. Спустя время она умерла. После инцидента было возбуждено уголовное дело.
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