Екатеринбургского панка в татуировках задержали за призыв к терроризму. Фото

22 июля 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Мужчина писал комментарии в соцсетях, оправдывающие терроризм (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржца Александра С., который трудится в Центральном ЖКУ Минобороны, задержали за комментарии в соцсетях, оправдывающие терроризм. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой структуре. «31-летний мужчина под ником „Lucifer Morningstar“ размещал под публикациями в СМИ комментарии, оправдывающие деятельность террористов и осуждающие спецоперацию РФ на Украине. Делал он это со своей страницы во „ВКонтакте“ прямо с работы. При этом использовал символику организации Легион „Свобода России“*, которая решением Верховного суда РФ признана террористической и запрещена», — рассказал собеседник агентства. Мужчина был задержан, причем в Перми, куда попытался сбежать и скрывался у любовницы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Сейчас подозреваемый находится под арестом. Мужчина был задержан в Перми и возвращен в Екатеринбург Фото: предоставлено источником URA.RU *Легион «Свобода России» признан террористическим, запрещен на территории РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржца Александра С., который трудится в Центральном ЖКУ Минобороны, задержали за комментарии в соцсетях, оправдывающие терроризм. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой структуре. «31-летний мужчина под ником „Lucifer Morningstar“ размещал под публикациями в СМИ комментарии, оправдывающие деятельность террористов и осуждающие спецоперацию РФ на Украине. Делал он это со своей страницы во „ВКонтакте“ прямо с работы. При этом использовал символику организации Легион „Свобода России“*, которая решением Верховного суда РФ признана террористической и запрещена», — рассказал собеседник агентства. Мужчина был задержан, причем в Перми, куда попытался сбежать и скрывался у любовницы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Сейчас подозреваемый находится под арестом. *Легион «Свобода России» признан террористическим, запрещен на территории РФ