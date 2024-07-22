Екатеринбуржца Александра С., который трудится в Центральном ЖКУ Минобороны, задержали за комментарии в соцсетях, оправдывающие терроризм. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой структуре.
«31-летний мужчина под ником „Lucifer Morningstar“ размещал под публикациями в СМИ комментарии, оправдывающие деятельность террористов и осуждающие спецоперацию РФ на Украине. Делал он это со своей страницы во „ВКонтакте“ прямо с работы. При этом использовал символику организации Легион „Свобода России“*, которая решением Верховного суда РФ признана террористической и запрещена», — рассказал собеседник агентства.
Мужчина был задержан, причем в Перми, куда попытался сбежать и скрывался у любовницы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Сейчас подозреваемый находится под арестом.
*Легион «Свобода России» признан террористическим, запрещен на территории РФ
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