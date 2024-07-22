Екатеринбургского панка в татуировках задержали за призыв к терроризму. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка СОБРа Уральской таможни. Свердловская область, террористы, группа захвата, спецназ, задержание, диверсант, диверсанты, контрабандисты, работа спецназа
Мужчина писал комментарии в соцсетях, оправдывающие терроризм (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржца Александра С., который трудится в Центральном ЖКУ Минобороны, задержали за комментарии в соцсетях, оправдывающие терроризм. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой структуре.

«31-летний мужчина под ником „Lucifer Morningstar“ размещал под публикациями в СМИ комментарии, оправдывающие деятельность террористов и осуждающие спецоперацию РФ на Украине. Делал он это со своей страницы во „ВКонтакте“ прямо с работы. При этом использовал символику организации Легион „Свобода России“*, которая решением Верховного суда РФ признана террористической и запрещена», — рассказал собеседник агентства.

Мужчина был задержан, причем в Перми, куда попытался сбежать и скрывался у любовницы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Сейчас подозреваемый находится под арестом.

Мужчина был задержан в Перми и возвращен в Екатеринбург
Мужчина был задержан в Перми и возвращен в Екатеринбург
Фото:

*Легион «Свобода России» признан террористическим, запрещен на территории РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржца Александра С., который трудится в Центральном ЖКУ Минобороны, задержали за комментарии в соцсетях, оправдывающие терроризм. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой структуре. «31-летний мужчина под ником „Lucifer Morningstar“ размещал под публикациями в СМИ комментарии, оправдывающие деятельность террористов и осуждающие спецоперацию РФ на Украине. Делал он это со своей страницы во „ВКонтакте“ прямо с работы. При этом использовал символику организации Легион „Свобода России“*, которая решением Верховного суда РФ признана террористической и запрещена», — рассказал собеседник агентства. Мужчина был задержан, причем в Перми, куда попытался сбежать и скрывался у любовницы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Сейчас подозреваемый находится под арестом. *Легион «Свобода России» признан террористическим, запрещен на территории РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...