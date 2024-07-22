МАК выяснил обстоятельства крушения Superjet в Подмосковье

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Superjet претерпел крушение в Подмосковье 12 июля
Superjet претерпел крушение в Подмосковье 12 июля Фото:

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выяснил обстоятельства крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье. В ходе расследования установлено, что в процессе снижения произошло отключение автопилота и автомата тяги, после чего экипаж перешел на ручное управление.

«В процессе снижения зарегистрировано отключение автопилота и автомата тяги. <...> На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация OVERSPEED) самолет перешел на снижение <...> снижение остановить не удалось», — передает МАК. По данным комитета, регистрация параметров полета прекратилась в 14:59:15. В последние моменты полета приборная скорость составляла 365 узлов, вертикальная скорость снижения достигла 17000 футов в минуту, а углы тангажа и крена были значительно выше нормы.

Самолет Sukhoi Superjet-100 разбился в Подмосковье 12 июля. Крушение унесло жизни трех членов экипажа. Уже 15 июля МАК начал расшифровку черных ящиков судна. По словам источника близкого к расследованию, причиной аварии Sukhoi Superjet мог стать человеческий фактор.

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выяснил обстоятельства крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье. В ходе расследования установлено, что в процессе снижения произошло отключение автопилота и автомата тяги, после чего экипаж перешел на ручное управление. «В процессе снижения зарегистрировано отключение автопилота и автомата тяги. <...> На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация OVERSPEED) самолет перешел на снижение <...> снижение остановить не удалось», — передает МАК. По данным комитета, регистрация параметров полета прекратилась в 14:59:15. В последние моменты полета приборная скорость составляла 365 узлов, вертикальная скорость снижения достигла 17000 футов в минуту, а углы тангажа и крена были значительно выше нормы. Самолет Sukhoi Superjet-100 разбился в Подмосковье 12 июля. Крушение унесло жизни трех членов экипажа. Уже 15 июля МАК начал расшифровку черных ящиков судна. По словам источника близкого к расследованию, причиной аварии Sukhoi Superjet мог стать человеческий фактор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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