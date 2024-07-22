Глюкоза объяснилась за свое скандальное поведение на концерте в Красноярске

Глюкоза: мне прописали снотворное и антидепрессанты
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Глюкоза заявила, что в ее неадекватном состоянии на концерте виноваты лекарства
Глюкоза заявила, что в ее неадекватном состоянии на концерте виноваты лекарства Фото:

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова) прокомментировала свое поведение во время выступления в Красноярске. По ее словам, во время концерта на нее и подействовали снотворное и антидепрессанты, которые она начала принимать после смерти бабушки.

«Мне прописали лекарства снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — заявила певица в своих соцсетях. Глюкоза также выразила сожаление по поводу случившегося, извинилась и поблагодарила зрителей за теплый прием.

По ее словам, последний месяц выдался очень сложным. Умерла бабушка, которая растила Наталью, а после начались "атаки бывшего продюсера". 

Концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске привел к скандалу. Зрители отметили неадекватные и неприличные действия певицы на сцене во время выступления. А бывший продюсер Максим Фадеев начал готовить против Глюкоза иск.

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Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова) прокомментировала свое поведение во время выступления в Красноярске. По ее словам, во время концерта на нее и подействовали снотворное и антидепрессанты, которые она начала принимать после смерти бабушки. «Мне прописали лекарства снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — заявила певица в своих соцсетях. Глюкоза также выразила сожаление по поводу случившегося, извинилась и поблагодарила зрителей за теплый прием. По ее словам, последний месяц выдался очень сложным. Умерла бабушка, которая растила Наталью, а после начались "атаки бывшего продюсера".  Концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске привел к скандалу. Зрители отметили неадекватные и неприличные действия певицы на сцене во время выступления. А бывший продюсер Максим Фадеев начал готовить против Глюкоза иск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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