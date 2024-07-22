В городах Ямала вновь зажгут фонари: сезон белых ночей подошел к концу

Свет появиться на городских дорогах в Ноябрьске
В Ноябрьске (ЯНАО) городское освещение включат 29 июля, причина — завершение летнего периода белых ночей. Об этом редакция URA.RU узнала из сообщения муниципальных властей.
«В начале следующей недели на улицах города вновь включат освещение. Время белых ночей завершается», — написали в telegram-канале администрации Ноябрьска.
Первым делом свет включат вдоль магистралей на улично-дорожной сети. Затем фонари зажгут на общественных площадках города.
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