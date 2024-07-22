22 июля 2024

В городах Ямала вновь зажгут фонари: сезон белых ночей подошел к концу

Уличное освещение включат в Ноябрьске 29 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Свет появиться на городских дорогах в Ноябрьске
Свет появиться на городских дорогах в Ноябрьске Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) городское освещение включат 29 июля, причина — завершение летнего периода белых ночей. Об этом редакция URA.RU узнала из сообщения муниципальных властей.

«В начале следующей недели на улицах города вновь включат освещение. Время белых ночей завершается», — написали в telegram-канале администрации Ноябрьска.

Первым делом свет включат вдоль магистралей на улично-дорожной сети. Затем фонари зажгут на общественных площадках города.

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В Ноябрьске (ЯНАО) городское освещение включат 29 июля, причина — завершение летнего периода белых ночей. Об этом редакция URA.RU узнала из сообщения муниципальных властей. «В начале следующей недели на улицах города вновь включат освещение. Время белых ночей завершается», — написали в telegram-канале администрации Ноябрьска. Первым делом свет включат вдоль магистралей на улично-дорожной сети. Затем фонари зажгут на общественных площадках города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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