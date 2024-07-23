Свердловчанин, бросивший семью ради беженки из ДНР, натравил опеку на внучку

23 июля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Николай Медведев сообщил в опеку о том, что его внучка ведет аморальный образ жизни (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге пенсионер Николай Медведев, прекративший общение с детьми и лишивший их наследства в виде доли в квартире ради новых отношений с беженкой из Донбасса, обратился в органы опеки с просьбой о проверке условий проживания его шестилетней правнучки. Дочь пенсионера Людмила, являющаяся бабушкой ребенка, выразила мнение в беседе с журналистом URA.RU, что действия Медведева были преднамеренными и вызваны текущим судебным разбирательством. «Моя дочь получила звонок из органов опеки с информацией о поступившем на нее заявлении, в котором обвиняют ее в аморальном образе жизни и препятствовании общения ребенка с отцом. Авторство заявления скрыто, однако я уверена, что за этим стоят мой отец Николай, его новая спутница-беженка Елена и бывший адвокат. Представители опеки из Ленинского района планируют посетить место проживания. И причина травли тут только одна — судебный процесс, который у нас длится уже несколько месяцев», — поделилась Людмила. Редакция URA.RU направила официальный запрос в органы опеки и попечительства Ленинского района Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил. Агентство попыталось получить комментарий у Николая Медведева, но на звонок журналиста он не ответил. URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться. Для связи необходимо написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Конфликт вокруг однокомнатной квартиры на улице Седова, 55, разгорелся после смерти первой супруги Николая Медведева. Спустя короткое время мужчина заселил к себе беженку из ДНР Елену, а впоследствии через суд лишил свою внучку-инвалида доли в жилье. Дочь пенсионера считает, что на такое решение отца повлияла новая супруга. Теперь Людмила хочет отстоять право своей дочери на квадратные метры в суде. Позже суд выдал определение о назначении Николаю судебно-психиатрической экспертизы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пенсионер Николай Медведев, прекративший общение с детьми и лишивший их наследства в виде доли в квартире ради новых отношений с беженкой из Донбасса, обратился в органы опеки с просьбой о проверке условий проживания его шестилетней правнучки. Дочь пенсионера Людмила, являющаяся бабушкой ребенка, выразила мнение в беседе с журналистом URA.RU, что действия Медведева были преднамеренными и вызваны текущим судебным разбирательством. «Моя дочь получила звонок из органов опеки с информацией о поступившем на нее заявлении, в котором обвиняют ее в аморальном образе жизни и препятствовании общения ребенка с отцом. Авторство заявления скрыто, однако я уверена, что за этим стоят мой отец Николай, его новая спутница-беженка Елена и бывший адвокат. Представители опеки из Ленинского района планируют посетить место проживания. И причина травли тут только одна — судебный процесс, который у нас длится уже несколько месяцев», — поделилась Людмила. Редакция URA.RU направила официальный запрос в органы опеки и попечительства Ленинского района Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил. Агентство попыталось получить комментарий у Николая Медведева, но на звонок журналиста он не ответил. URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться. Для связи необходимо написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Конфликт вокруг однокомнатной квартиры на улице Седова, 55, разгорелся после смерти первой супруги Николая Медведева. Спустя короткое время мужчина заселил к себе беженку из ДНР Елену, а впоследствии через суд лишил свою внучку-инвалида доли в жилье. Дочь пенсионера считает, что на такое решение отца повлияла новая супруга. Теперь Людмила хочет отстоять право своей дочери на квадратные метры в суде. Позже суд выдал определение о назначении Николаю судебно-психиатрической экспертизы.