Кремль готовит жесткий ответ ЕС на отправку активов РФ на оружие для ВСУ

В Москве подготовят жесткий ответ за решение европейских чиновников отправить 1,4 млрд евро замороженных российских активов на закупку вооружения для ВСУ. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, худшего решения со стороны ЕС придумать было сложно.
«Безусловно, так или иначе [с нашей стороны] ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности. Эти деньги не только, по сути, воруют, но их тратят на закупку оружия. Худшего придумать сложно. Мы будем прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию и реализации этих решений. Это прямое нарушение международного права, попрание прав собственности», — заявил Песков.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что первый транш в размере 1,4 млрд евро из доходов от активов России будет направлен на закупку оружия для Украины уже в первые дни августа. По его словам, это «позволит закупить приоритетное военное оснащение»: средства ПВО, артиллерийские боеприпасы.
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