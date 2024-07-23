Полиция поймала сотни членов ОПГ в Свердловской области

23 июля 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

В полицейском главке подвели итоги работы за полгода Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Свердловской области за полгода полицейские поймали 204 лидеров и активных участников организованных групп и преступных сообществ, в том числе 12 входящих в составы этнических группировок. Об этом URA.RU сообщили глава пресс-службы свердловского полицейского главка полковник Валерий Горелых. Кроме того, по его словам, за шесть месяцев к уголовной ответственности привлечено 279 лиц, совершивших преступления в экономической и коррупционной направленности. Задокументировано 32 факта легализации доходов, полученных незаконным путем. Активизирована работа по борьбе с «черными лесорубами» (выявлено 56 фактов незаконной рубки). Изъято более 124 кг наркотических веществ. Из незаконного оборота конфисковано 1747 единиц боеприпасов, 16 кг взрывчатки и 27 «стволов». «За шесть месяцев [сотрудниками] ОВД пресечено 110 805 административных правонарушений. Наложено штрафов на сумму 33 млн 190 тысяч рублей. За нарушение тишины и покоя граждан привлечено 2 081 человек. По линии иммиграционного контроля и трудовой миграции пресечено 4336 правонарушений. Выдворено и депортировано 1828 иностранных граждан. 2050 нарушителям установлен запрет на въезд в нашу страну», — добавил офицер. Количество ДТП снизилось на 2,6%, но при этом зафиксирован рост числа погибших на 19,5%. Итоги работы полиции были подведены на двухдневной коллегии, которая прошла в ГУ МВД по Свердловской области. Там же наградили волонтеров, которые участвовали в поисках тюменских детей, пропавших в начале июня в Слободо-Туринском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области за полгода полицейские поймали 204 лидеров и активных участников организованных групп и преступных сообществ, в том числе 12 входящих в составы этнических группировок. Об этом URA.RU сообщили глава пресс-службы свердловского полицейского главка полковник Валерий Горелых. Кроме того, по его словам, за шесть месяцев к уголовной ответственности привлечено 279 лиц, совершивших преступления в экономической и коррупционной направленности. Задокументировано 32 факта легализации доходов, полученных незаконным путем. Активизирована работа по борьбе с «черными лесорубами» (выявлено 56 фактов незаконной рубки). Изъято более 124 кг наркотических веществ. Из незаконного оборота конфисковано 1747 единиц боеприпасов, 16 кг взрывчатки и 27 «стволов». «За шесть месяцев [сотрудниками] ОВД пресечено 110 805 административных правонарушений. Наложено штрафов на сумму 33 млн 190 тысяч рублей. За нарушение тишины и покоя граждан привлечено 2 081 человек. По линии иммиграционного контроля и трудовой миграции пресечено 4336 правонарушений. Выдворено и депортировано 1828 иностранных граждан. 2050 нарушителям установлен запрет на въезд в нашу страну», — добавил офицер. Количество ДТП снизилось на 2,6%, но при этом зафиксирован рост числа погибших на 19,5%. Итоги работы полиции были подведены на двухдневной коллегии, которая прошла в ГУ МВД по Свердловской области. Там же наградили волонтеров, которые участвовали в поисках тюменских детей, пропавших в начале июня в Слободо-Туринском районе.