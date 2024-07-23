На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение из-за ДТП. Фото

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Авария произошла под Тобольском
Авария произошла под Тобольском Фото:

Под Тобольском на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Из-за ДТП на автодороге ограничили движение. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

«Из-за ДТП ограничено движение на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск под Тобольском. По предварительным данным, 35-летний водитель большегруза Freightliner не учел скорость движения и безопасную дистанцию, при торможении, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai», — сообщили в пресс-службе, информация опубликована в telegram-канале ГИБДД. 

В результате аварии госпитализировали водителя и пассажирку легковушки. Объезд места ДТП осуществляется через поселок Прииртышский. Обстоятельства аварии устанавливаются. 

Водитель и пассажирка иномарки пострадали в ДТП
Водитель и пассажирка иномарки пострадали в ДТП
Фото:

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Под Тобольском на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Из-за ДТП на автодороге ограничили движение. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. «Из-за ДТП ограничено движение на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск под Тобольском. По предварительным данным, 35-летний водитель большегруза Freightliner не учел скорость движения и безопасную дистанцию, при торможении, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai», — сообщили в пресс-службе, информация опубликована в telegram-канале ГИБДД.  В результате аварии госпитализировали водителя и пассажирку легковушки. Объезд места ДТП осуществляется через поселок Прииртышский. Обстоятельства аварии устанавливаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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