Под Тобольском на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Из-за ДТП на автодороге ограничили движение. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
«Из-за ДТП ограничено движение на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск под Тобольском. По предварительным данным, 35-летний водитель большегруза Freightliner не учел скорость движения и безопасную дистанцию, при торможении, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai», — сообщили в пресс-службе, информация опубликована в telegram-канале ГИБДД.
В результате аварии госпитализировали водителя и пассажирку легковушки. Объезд места ДТП осуществляется через поселок Прииртышский. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.