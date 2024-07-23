Свердловская область покинула список самых криминальных регионов РФ

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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, преступник, полиция, арест, наручники, задержание
Уровень преступности в регионе остается одним из самых низких среди крупных субъектов РФ Фото:

Свердловская область попала на 11 место по количеству зарегистрированных преступлений за первые полгода 2024-го. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. В прошлом году в аналогичном рейтинге регион был на девятом месте.

«За указанный период поставлено на учет 24 241 преступление, что на 3,4% меньше прошлогоднего показателя. По общей регистрации противоправных деяний регион занимает 11-ю строчку после Москвы, Краснодарского края, Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, Челябинской, Ростовской и Самарской областям, Башкортостана и Красноярского края. Уровень преступности остается одним из самых низких среди крупных субъектов РФ», — сказал Горелых.

Итоги работы за первое полугодие были подведены на двухдневной коллегии в свердловском полицейском главке. Там же наградили волонтеров, которые участвовали в поиске пропавших в начале июня тюменских детей в Слободо-Туринском районе Свердловской области.

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Свердловская область попала на 11 место по количеству зарегистрированных преступлений за первые полгода 2024-го. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. В прошлом году в аналогичном рейтинге регион был на девятом месте. «За указанный период поставлено на учет 24 241 преступление, что на 3,4% меньше прошлогоднего показателя. По общей регистрации противоправных деяний регион занимает 11-ю строчку после Москвы, Краснодарского края, Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, Челябинской, Ростовской и Самарской областям, Башкортостана и Красноярского края. Уровень преступности остается одним из самых низких среди крупных субъектов РФ», — сказал Горелых. Итоги работы за первое полугодие были подведены на двухдневной коллегии в свердловском полицейском главке. Там же наградили волонтеров, которые участвовали в поиске пропавших в начале июня тюменских детей в Слободо-Туринском районе Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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