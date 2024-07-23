Свердловская область покинула список самых криминальных регионов РФ

23 июля 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Уровень преступности в регионе остается одним из самых низких среди крупных субъектов РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловская область попала на 11 место по количеству зарегистрированных преступлений за первые полгода 2024-го. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. В прошлом году в аналогичном рейтинге регион был на девятом месте. «За указанный период поставлено на учет 24 241 преступление, что на 3,4% меньше прошлогоднего показателя. По общей регистрации противоправных деяний регион занимает 11-ю строчку после Москвы, Краснодарского края, Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, Челябинской, Ростовской и Самарской областям, Башкортостана и Красноярского края. Уровень преступности остается одним из самых низких среди крупных субъектов РФ», — сказал Горелых. Итоги работы за первое полугодие были подведены на двухдневной коллегии в свердловском полицейском главке. Там же наградили волонтеров, которые участвовали в поиске пропавших в начале июня тюменских детей в Слободо-Туринском районе Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская область попала на 11 место по количеству зарегистрированных преступлений за первые полгода 2024-го. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. В прошлом году в аналогичном рейтинге регион был на девятом месте. «За указанный период поставлено на учет 24 241 преступление, что на 3,4% меньше прошлогоднего показателя. По общей регистрации противоправных деяний регион занимает 11-ю строчку после Москвы, Краснодарского края, Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, Челябинской, Ростовской и Самарской областям, Башкортостана и Красноярского края. Уровень преступности остается одним из самых низких среди крупных субъектов РФ», — сказал Горелых. Итоги работы за первое полугодие были подведены на двухдневной коллегии в свердловском полицейском главке. Там же наградили волонтеров, которые участвовали в поиске пропавших в начале июня тюменских детей в Слободо-Туринском районе Свердловской области.