Адвокаты челябинского экс-губернатора Юревича подали в суд на Росимущество

23 июля 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Адвокаты Михаила Юревича (на фото) в своем иске указали на незаконность действий Росимущества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Адвокаты бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, Игорь Трунов и Вячеслав Плахотнюк, подали судебный иск к федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество). Согласно тексту иска (имеется в распоряжении URA.RU), они настаивают на незаконности действий Росимущества при передаче полномочий по управлению предприятиями, которые проходят процедуру национализации. «Федеральное агентство по управлению государственным имуществом на основании определения Центрального районного суда Челябинска не обладало законным правом по передаче полномочий по управлению предприятиями Обществу с ограниченной ответственностью „РСХБ-ФИНАНС“. Просим признать действия агентства незаконными», — говорится в иске. В иске адвокаты привели выписки из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). В них указано, что все полномочия, начиная с середины мая 2024 года, были переданы Росимуществом в руки ООО «РСХБ-ФИНАНС». При этом суд, как отмечают юристы, запретил общему собранию акционеров, Совету директоров, генеральному директору (иному единоличному исполнительному органу), иным органам управления принимать решения по смене держателей акций данных акционерных обществ, а также собираться и голосовать по вопросам принятия решений. Аналогичные запреты были применены к Обществам с ограниченной ответственностью. Новость по теме Адвокаты челябинского экс-губернатора пожаловались на сотрудника СК Ранее адвокаты Юревича пожаловались на действия сотрудника четвертого следственного управления (дислокация — Екатеринбург). В своей жалобе они указали, что он объединил уголовное и гражданское судопроизводство, предоставив данные по уголовному делу в отношении Юревича в процесс по национализации «Макфы». «Макфа», по решению Центрального райсуда Челябинска, перешла в собственность государства в начале мая 2024 года. Истец, в лице Генпрокуратуры РФ, доказал, что активы холдинга имеют коррупционное происхождение. При этом решение о национализации еще не вступило в законную силу. Юристы оспаривают его в вышестоящих инстанциях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокаты бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, Игорь Трунов и Вячеслав Плахотнюк, подали судебный иск к федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество). Согласно тексту иска (имеется в распоряжении URA.RU), они настаивают на незаконности действий Росимущества при передаче полномочий по управлению предприятиями, которые проходят процедуру национализации. «Федеральное агентство по управлению государственным имуществом на основании определения Центрального районного суда Челябинска не обладало законным правом по передаче полномочий по управлению предприятиями Обществу с ограниченной ответственностью „РСХБ-ФИНАНС“. Просим признать действия агентства незаконными», — говорится в иске. В иске адвокаты привели выписки из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). В них указано, что все полномочия, начиная с середины мая 2024 года, были переданы Росимуществом в руки ООО «РСХБ-ФИНАНС». При этом суд, как отмечают юристы, запретил общему собранию акционеров, Совету директоров, генеральному директору (иному единоличному исполнительному органу), иным органам управления принимать решения по смене держателей акций данных акционерных обществ, а также собираться и голосовать по вопросам принятия решений. Аналогичные запреты были применены к Обществам с ограниченной ответственностью. Ранее адвокаты Юревича пожаловались на действия сотрудника четвертого следственного управления (дислокация — Екатеринбург). В своей жалобе они указали, что он объединил уголовное и гражданское судопроизводство, предоставив данные по уголовному делу в отношении Юревича в процесс по национализации «Макфы». «Макфа», по решению Центрального райсуда Челябинска, перешла в собственность государства в начале мая 2024 года. Истец, в лице Генпрокуратуры РФ, доказал, что активы холдинга имеют коррупционное происхождение. При этом решение о национализации еще не вступило в законную силу. Юристы оспаривают его в вышестоящих инстанциях.