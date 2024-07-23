Госдума определила направления новой налоговой политики

23 июля 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

В новый закон вошла измененная политика по НДФЛ и новые нормы поддержки российских компаний Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Госдуме приняли закон о реализации основных направлений налоговой политики, в который вошли скорректированная политика по НДФЛ в социальной сфере и сфере администрирования, а также нормы поддержки компаний. Это следует из документа, вносящий поправки в Налоговый кодекс. Новость по теме Как изменится налоговая система в России: главные заявления Силуанова. Инфографика «Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на реализацию отдельных положений основных направлений налоговой политики», — сообщили в ТАСС со ссылкой на документ. По их словам, он включает в себя новые нормы поддержки российских компаний, а также корректировку налоговой политики по НДФЛ в социальной сфере и сфере администрирования. Ранее минфин РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства рассказал о планируемых изменениях в налоговой системе страны. В них вошли: повышение соцвыплат и поддержка социальной инфраструктуры, освобождение участников СВО от прогрессивного НДФЛ,сохранение уровня налогообложения НДФЛ по депозитам и многое другое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме приняли закон о реализации основных направлений налоговой политики, в который вошли скорректированная политика по НДФЛ в социальной сфере и сфере администрирования, а также нормы поддержки компаний. Это следует из документа, вносящий поправки в Налоговый кодекс. «Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на реализацию отдельных положений основных направлений налоговой политики», — сообщили в ТАСС со ссылкой на документ. По их словам, он включает в себя новые нормы поддержки российских компаний, а также корректировку налоговой политики по НДФЛ в социальной сфере и сфере администрирования. Ранее минфин РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства рассказал о планируемых изменениях в налоговой системе страны. В них вошли: повышение соцвыплат и поддержка социальной инфраструктуры, освобождение участников СВО от прогрессивного НДФЛ,сохранение уровня налогообложения НДФЛ по депозитам и многое другое.