Обнаружена подозрительная деталь в болезни Байдена

Президент США Джо Байден резко вышел из предвыборной гонки после того, как у него обнаружили COVID-19. Это обстоятельство посчитали странным в британском издании.
«Простой положительный тест на COVID-19 не стал бы основанием для столь резкой и массовой реакции [выхода из предвыборной гонки]. Только президент Байден и его ближайшее окружение знают правду о том, что именно произошло на прошлой неделе в Лас-Вегасе», — заявили в The Dossier.
Во время поездки в Лас-Вегас Байдену потребовалась экстренная медицинская помощь — у него обнаружили COVID-19. Поездка в Лас-Вегас была прервана. После этого президент США снял свою кандидатуру с президентских выборов. Его брат, Фрэнк Байден, сообщал, что это решение связано с общим состоянием здоровья.
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