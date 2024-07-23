Обнаружена подозрительная деталь в болезни Байдена

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Президент США Джо Байден заболел коронавирусом и снял кандидатуру с президентских выборов Фото:

Президент США Джо Байден резко вышел из предвыборной гонки после того, как у него обнаружили COVID-19. Это обстоятельство посчитали странным в британском издании.

«Простой положительный тест на COVID-19 не стал бы основанием для столь резкой и массовой реакции [выхода из предвыборной гонки]. Только президент Байден и его ближайшее окружение знают правду о том, что именно произошло на прошлой неделе в Лас-Вегасе», — заявили в The Dossier.

Во время поездки в Лас-Вегас Байдену потребовалась экстренная медицинская помощь — у него обнаружили COVID-19. Поездка в Лас-Вегас была прервана. После этого президент США снял свою кандидатуру с президентских выборов. Его брат, Фрэнк Байден, сообщал, что это решение связано с общим состоянием здоровья.

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Президент США Джо Байден резко вышел из предвыборной гонки после того, как у него обнаружили COVID-19. Это обстоятельство посчитали странным в британском издании. «Простой положительный тест на COVID-19 не стал бы основанием для столь резкой и массовой реакции [выхода из предвыборной гонки]. Только президент Байден и его ближайшее окружение знают правду о том, что именно произошло на прошлой неделе в Лас-Вегасе», — заявили в The Dossier. Во время поездки в Лас-Вегас Байдену потребовалась экстренная медицинская помощь — у него обнаружили COVID-19. Поездка в Лас-Вегас была прервана. После этого президент США снял свою кандидатуру с президентских выборов. Его брат, Фрэнк Байден, сообщал, что это решение связано с общим состоянием здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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