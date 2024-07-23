Обнаружена подозрительная деталь в болезни Байдена

23 июля 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден заболел коронавирусом и снял кандидатуру с президентских выборов Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден резко вышел из предвыборной гонки после того, как у него обнаружили COVID-19. Это обстоятельство посчитали странным в британском издании. «Простой положительный тест на COVID-19 не стал бы основанием для столь резкой и массовой реакции [выхода из предвыборной гонки]. Только президент Байден и его ближайшее окружение знают правду о том, что именно произошло на прошлой неделе в Лас-Вегасе», — заявили в The Dossier. Во время поездки в Лас-Вегас Байдену потребовалась экстренная медицинская помощь — у него обнаружили COVID-19. Поездка в Лас-Вегас была прервана. После этого президент США снял свою кандидатуру с президентских выборов. Его брат, Фрэнк Байден, сообщал, что это решение связано с общим состоянием здоровья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден резко вышел из предвыборной гонки после того, как у него обнаружили COVID-19. Это обстоятельство посчитали странным в британском издании. «Простой положительный тест на COVID-19 не стал бы основанием для столь резкой и массовой реакции [выхода из предвыборной гонки]. Только президент Байден и его ближайшее окружение знают правду о том, что именно произошло на прошлой неделе в Лас-Вегасе», — заявили в The Dossier. Во время поездки в Лас-Вегас Байдену потребовалась экстренная медицинская помощь — у него обнаружили COVID-19. Поездка в Лас-Вегас была прервана. После этого президент США снял свою кандидатуру с президентских выборов. Его брат, Фрэнк Байден, сообщал, что это решение связано с общим состоянием здоровья.