WSJ: карьеры главы Пентагона и госсекретаря США оказались под угрозой из-за решения Байдена

Ключевые назначенцы главы США Джо Байдена, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, скорее всего, не останутся на своих текущих должностях в случае победы вице-президента Камалы Харрис на выборах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Аналитики прогнозируют, что президентство Харрис может привести к серьезным перестановкам в команде демократов при новой администрации», — говорится в материале. Ключевую роль в перестановках может сыграть советник Харрис по национальной безопасности Филип Гордон. Таким образом Салливан, Блинкен и Остин, вероятно, лишатся своих постов.
После выхода Байдена из президентской гонки кандидатом от демократов стала Камала Харрис. Политолог Евгения Войко считает, что американцы слишком консервативны, чтобы выбрать женщину президентом. Она также отметила, что Харрис не будет сильно влиять на внешнюю политику, особенно в отношении России, так как для этого нужны более волевые лидеры.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Ключевые назначенцы главы США Джо Байдена, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, скорее всего, не останутся на своих текущих должностях в случае победы вице-президента Камалы Харрис на выборах. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Аналитики прогнозируют, что президентство Харрис может привести к серьезным перестановкам в команде демократов при новой администрации», — говорится в материале. Ключевую роль в перестановках может сыграть советник Харрис по национальной безопасности Филип Гордон. Таким образом Салливан, Блинкен и Остин, вероятно, лишатся своих постов. После выхода Байдена из президентской гонки кандидатом от демократов стала Камала Харрис. Политолог Евгения Войко считает, что американцы слишком консервативны, чтобы выбрать женщину президентом. Она также отметила, что Харрис не будет сильно влиять на внешнюю политику, особенно в отношении России, так как для этого нужны более волевые лидеры.