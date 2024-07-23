Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии

Кевин О’Коннор: симптомы коронавируса у президента Байден исчезли
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Президент США Джо Байден избавился от симптомов коронавируса Фото:
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Байден вышел из президентской гонки

Президент США Джо Байден больше не страдает от коронавируса. Байден продолжит выполнять все обязанности главы государства. Об этом сообщил лечащий врач главы Штатов Кевин О’Коннор.

«Симптомы коронавируса у президента исчезли. За все время болезни у него ни разу не проявилась лихорадка, а его жизненные показатели, включая результаты пульсоксиметрии, оставались в норме», — написало РИА Новости со ссылкой на обнародованное заявление О’Коннора. Врач Байдена отметил, что в ближайшее время президент будет продолжать находиться под наблюдением на случай возвращения симптомов болезни, но продолжит исполнять все обязанности главы государства.

Во время поездки в Лас-Вегас президенту потребовалась экстренная медицинская помощь из-за симптомов COVID-19, после этого он снял свою кандидатуру с выборов. Во время изоляции из-за болезни Байден объявил, что выступит 24 июля с важными заявлениями о грядущих выборах. С этого момента он не появлялся на публике, что вызвало обеспокоенность у некоторых лиц, которые призвали Демократическую партию предоставить «доказательства жизни» Байдена.

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Президент США Джо Байден больше не страдает от коронавируса. Байден продолжит выполнять все обязанности главы государства. Об этом сообщил лечащий врач главы Штатов Кевин О’Коннор. «Симптомы коронавируса у президента исчезли. За все время болезни у него ни разу не проявилась лихорадка, а его жизненные показатели, включая результаты пульсоксиметрии, оставались в норме», — написало РИА Новости со ссылкой на обнародованное заявление О’Коннора. Врач Байдена отметил, что в ближайшее время президент будет продолжать находиться под наблюдением на случай возвращения симптомов болезни, но продолжит исполнять все обязанности главы государства. Во время поездки в Лас-Вегас президенту потребовалась экстренная медицинская помощь из-за симптомов COVID-19, после этого он снял свою кандидатуру с выборов. Во время изоляции из-за болезни Байден объявил, что выступит 24 июля с важными заявлениями о грядущих выборах. С этого момента он не появлялся на публике, что вызвало обеспокоенность у некоторых лиц, которые призвали Демократическую партию предоставить «доказательства жизни» Байдена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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