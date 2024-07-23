Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии

Президент США Джо Байден больше не страдает от коронавируса. Байден продолжит выполнять все обязанности главы государства. Об этом сообщил лечащий врач главы Штатов Кевин О’Коннор.
«Симптомы коронавируса у президента исчезли. За все время болезни у него ни разу не проявилась лихорадка, а его жизненные показатели, включая результаты пульсоксиметрии, оставались в норме», — написало РИА Новости со ссылкой на обнародованное заявление О’Коннора. Врач Байдена отметил, что в ближайшее время президент будет продолжать находиться под наблюдением на случай возвращения симптомов болезни, но продолжит исполнять все обязанности главы государства.
Во время поездки в Лас-Вегас президенту потребовалась экстренная медицинская помощь из-за симптомов COVID-19, после этого он снял свою кандидатуру с выборов. Во время изоляции из-за болезни Байден объявил, что выступит 24 июля с важными заявлениями о грядущих выборах. С этого момента он не появлялся на публике, что вызвало обеспокоенность у некоторых лиц, которые призвали Демократическую партию предоставить «доказательства жизни» Байдена.
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