Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии

Кевин О’Коннор: симптомы коронавируса у президента Байден исчезли

23 июля 2024 в 22:57 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден избавился от симптомов коронавируса Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Президент США Джо Байден больше не страдает от коронавируса. Байден продолжит выполнять все обязанности главы государства. Об этом сообщил лечащий врач главы Штатов Кевин О’Коннор. «Симптомы коронавируса у президента исчезли. За все время болезни у него ни разу не проявилась лихорадка, а его жизненные показатели, включая результаты пульсоксиметрии, оставались в норме», — написало РИА Новости со ссылкой на обнародованное заявление О’Коннора. Врач Байдена отметил, что в ближайшее время президент будет продолжать находиться под наблюдением на случай возвращения симптомов болезни, но продолжит исполнять все обязанности главы государства. Во время поездки в Лас-Вегас президенту потребовалась экстренная медицинская помощь из-за симптомов COVID-19, после этого он снял свою кандидатуру с выборов. Во время изоляции из-за болезни Байден объявил, что выступит 24 июля с важными заявлениями о грядущих выборах. С этого момента он не появлялся на публике, что вызвало обеспокоенность у некоторых лиц, которые призвали Демократическую партию предоставить «доказательства жизни» Байдена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден больше не страдает от коронавируса. Байден продолжит выполнять все обязанности главы государства. Об этом сообщил лечащий врач главы Штатов Кевин О’Коннор. «Симптомы коронавируса у президента исчезли. За все время болезни у него ни разу не проявилась лихорадка, а его жизненные показатели, включая результаты пульсоксиметрии, оставались в норме», — написало РИА Новости со ссылкой на обнародованное заявление О’Коннора. Врач Байдена отметил, что в ближайшее время президент будет продолжать находиться под наблюдением на случай возвращения симптомов болезни, но продолжит исполнять все обязанности главы государства. Во время поездки в Лас-Вегас президенту потребовалась экстренная медицинская помощь из-за симптомов COVID-19, после этого он снял свою кандидатуру с выборов. Во время изоляции из-за болезни Байден объявил, что выступит 24 июля с важными заявлениями о грядущих выборах. С этого момента он не появлялся на публике, что вызвало обеспокоенность у некоторых лиц, которые призвали Демократическую партию предоставить «доказательства жизни» Байдена.