23 июля 2024

В ЯНАО предупреждают об отключении холодного водоснабжения

В поселке Аксарка 26 июля отключают холодное водоснабжение
© Служба новостей «URA.RU»
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Холодной воды не будет в Аксарке 26 июля
Холодной воды не будет в Аксарке 26 июля Фото:

В Аксарке (ЯНАО) 26 июля с утра и до вечера не будет холодной воды в связи с ремонтными работами. Об отключении  сообщает telegram-канал «Приуральский. ЯНАО».

«В связи с проведением планово-ремонтных работ 26 июля 2024 года с 09:00 до 17:00 часов будет произведено временное отключение холодного водоснабжения в селе Аксарка (весь поселок)», — сообщают авторы канала. Ранее на Ямале Роспотребнадзор нашел превышение показателей железа и марганца в воде некоторых населенных пунктов. 

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В Аксарке (ЯНАО) 26 июля с утра и до вечера не будет холодной воды в связи с ремонтными работами. Об отключении  сообщает telegram-канал «Приуральский. ЯНАО». «В связи с проведением планово-ремонтных работ 26 июля 2024 года с 09:00 до 17:00 часов будет произведено временное отключение холодного водоснабжения в селе Аксарка (весь поселок)», — сообщают авторы канала. Ранее на Ямале Роспотребнадзор нашел превышение показателей железа и марганца в воде некоторых населенных пунктов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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