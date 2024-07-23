В ЯНАО предупреждают об отключении холодного водоснабжения

Холодной воды не будет в Аксарке 26 июля
В Аксарке (ЯНАО) 26 июля с утра и до вечера не будет холодной воды в связи с ремонтными работами. Об отключении сообщает telegram-канал «Приуральский. ЯНАО».
«В связи с проведением планово-ремонтных работ 26 июля 2024 года с 09:00 до 17:00 часов будет произведено временное отключение холодного водоснабжения в селе Аксарка (весь поселок)», — сообщают авторы канала. Ранее на Ямале Роспотребнадзор нашел превышение показателей железа и марганца в воде некоторых населенных пунктов.
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