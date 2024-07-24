В Тюмени глава КПРФ решила «купить» лояльность властей, сдав один из районов на выборах

На прошлых выборах КПРФ смогли составить серьезную конкуренцию в Голышмановском муниципальном округе, заняв четыре мандата, тем самым ударив по позициям «Единой России» в данном районе. В этом году, коммунисты нарочно отправят на выборы слабых кандидатов из команды Николая Эриса (первый секретарь Голышмановского райкома КПРФ).
«Данная стратегия обусловлена тем, что Тамара Казанцева (первый секретарь Тюменского обкома КПРФ), перед уходом на пенсию, хочет показать свою лояльность к властям. Это еще подтверждает тот факт, что коммунисты в Тюменской облдуме перестали критиковать власть на заседаниях», — сообщают источники URA.RU.
На прошлых выборах, коммунисты смогли показать отличный результат в Голышмановском районе, заняв четыре мандата. Ходили слухи, что если аналогичная ситуация повторится в этом году, то действующего главу района уберут с поста.
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