23 июля 2024

В Тюмени выросли цены на товары для консервирования

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени подорожала стоимость банок и крышек для заготовок
В Тюмени подорожала стоимость банок и крышек для заготовок Фото:

В Тюмени на 5% за последний год подорожали банки и крышки для консервирования овощей и фруктов. Об этом URA.RU рассказали в специализированных магазинах.

«Эти товары растут в цене год от года, как и прочие. В среднем, металлические крышки и стеклянные банки подорожали на процентов пять. Упаковка из 50 крышек будет минимум стоить 400 рублей, банки — от 20 и выше рублей», — рассказали в специализированном магазине.

По данным Тюменьстата, в июне по сравнению с концом прошлого года, стоимость сахара выросла на 6,5%. Средняя цена килограмма по городу — 43 рубля.

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В Тюмени на 5% за последний год подорожали банки и крышки для консервирования овощей и фруктов. Об этом URA.RU рассказали в специализированных магазинах. «Эти товары растут в цене год от года, как и прочие. В среднем, металлические крышки и стеклянные банки подорожали на процентов пять. Упаковка из 50 крышек будет минимум стоить 400 рублей, банки — от 20 и выше рублей», — рассказали в специализированном магазине. По данным Тюменьстата, в июне по сравнению с концом прошлого года, стоимость сахара выросла на 6,5%. Средняя цена килограмма по городу — 43 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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