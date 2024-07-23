В Тюмени выросли цены на товары для консервирования

В Тюмени подорожала стоимость банок и крышек для заготовок
В Тюмени на 5% за последний год подорожали банки и крышки для консервирования овощей и фруктов. Об этом URA.RU рассказали в специализированных магазинах.
«Эти товары растут в цене год от года, как и прочие. В среднем, металлические крышки и стеклянные банки подорожали на процентов пять. Упаковка из 50 крышек будет минимум стоить 400 рублей, банки — от 20 и выше рублей», — рассказали в специализированном магазине.
По данным Тюменьстата, в июне по сравнению с концом прошлого года, стоимость сахара выросла на 6,5%. Средняя цена килограмма по городу — 43 рубля.
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