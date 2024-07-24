Роскомнадзор заблокировал песню Монеточки*

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Песню заблокировали на сервисе "Яндекс. Музыка"
Песню заблокировали на сервисе "Яндекс. Музыка" Фото:

Роскомнадзор заблокировал песню «Чайлдфри» Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, родом из Екатеринбурга, признана иноагентом в РФ) на сервисе «Яндекс. Музыка». Это следует из уведомления сервиса.

«Трек недоступен по требованию Роскомнадзора», — говорится в уведомлении, которое всплывает при попытке прослушивания песни. Однако в соцсети «ВКонтатке» трек все еще можно послушать.

Певица в конце мая выпустила новый альбом, который назвала «Молитвы. Анекдоты. Тосты». Он пояснила, что в новых треках вспоминает и мечтает о хорошем, а также горюет о плохом.

После начала спецоперации Монеточка вместе с мужем-продюсером Виктором Исаевым уехала из России. В Литве в 2022 году певица родила первого ребенка — дочь Нину, в январе 2024 года второго — сына Петю. Недавно Гырдымова признавалась, что скучает по Екатеринбургу.

*Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов.

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Роскомнадзор заблокировал песню «Чайлдфри» Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, родом из Екатеринбурга, признана иноагентом в РФ) на сервисе «Яндекс. Музыка». Это следует из уведомления сервиса. «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора», — говорится в уведомлении, которое всплывает при попытке прослушивания песни. Однако в соцсети «ВКонтатке» трек все еще можно послушать. Певица в конце мая выпустила новый альбом, который назвала «Молитвы. Анекдоты. Тосты». Он пояснила, что в новых треках вспоминает и мечтает о хорошем, а также горюет о плохом. После начала спецоперации Монеточка вместе с мужем-продюсером Виктором Исаевым уехала из России. В Литве в 2022 году певица родила первого ребенка — дочь Нину, в январе 2024 года второго — сына Петю. Недавно Гырдымова признавалась, что скучает по Екатеринбургу. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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