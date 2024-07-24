Роскомнадзор заблокировал песню Монеточки*

Роскомнадзор заблокировал песню «Чайлдфри» Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, родом из Екатеринбурга, признана иноагентом в РФ) на сервисе «Яндекс. Музыка». Это следует из уведомления сервиса.
«Трек недоступен по требованию Роскомнадзора», — говорится в уведомлении, которое всплывает при попытке прослушивания песни. Однако в соцсети «ВКонтатке» трек все еще можно послушать.
Певица в конце мая выпустила новый альбом, который назвала «Молитвы. Анекдоты. Тосты». Он пояснила, что в новых треках вспоминает и мечтает о хорошем, а также горюет о плохом.
После начала спецоперации Монеточка вместе с мужем-продюсером Виктором Исаевым уехала из России. В Литве в 2022 году певица родила первого ребенка — дочь Нину, в январе 2024 года второго — сына Петю. Недавно Гырдымова признавалась, что скучает по Екатеринбургу.
*Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов.
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