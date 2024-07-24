ФНС заблокировала счета Глюкозы после скандального выступления в Красноярске

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ФНС заблокировала операции по банковским счетам Глюкозы
ФНС заблокировала операции по банковским счетам Глюкозы Фото:

Федеральная налоговая служба (ФНС) России наложила арест на банковские счета певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова) из-за долга по налогам на сумму свыше 262 тысяч рублей. Это произошло после скандального концерта в Красноярске.

«Решение о блокировке [счетов] принято 22 июля», — передает РИА Новости данные системы «БИР-Аналитик». Отмечается, что операции заблокированы в трех банках: ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке из-за налоговой задолженности Глюкозы в 262,817 тысячи рублей. 

Концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске привел к скандалу. Зрители отметили неадекватные и неприличные действия певицы на сцене во время выступления. По их словам, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя концерт был разрешен от 12 лет. По словам певицы, ее поведение связано с воздействием снотворного и антидепрессантов. 

Бывший продюсер Глюкозы Максим Фадеев сообщил, что готовит иск против певицы. Он отреагировал на комментарии артистки и обвинил ее во вранье.

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России наложила арест на банковские счета певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова) из-за долга по налогам на сумму свыше 262 тысяч рублей. Это произошло после скандального концерта в Красноярске. «Решение о блокировке [счетов] принято 22 июля», — передает РИА Новости данные системы «БИР-Аналитик». Отмечается, что операции заблокированы в трех банках: ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке из-за налоговой задолженности Глюкозы в 262,817 тысячи рублей.  Концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске привел к скандалу. Зрители отметили неадекватные и неприличные действия певицы на сцене во время выступления. По их словам, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя концерт был разрешен от 12 лет. По словам певицы, ее поведение связано с воздействием снотворного и антидепрессантов.  Бывший продюсер Глюкозы Максим Фадеев сообщил, что готовит иск против певицы. Он отреагировал на комментарии артистки и обвинил ее во вранье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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