ФНС заблокировала счета Глюкозы после скандального выступления в Красноярске

Федеральная налоговая служба (ФНС) России наложила арест на банковские счета певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова) из-за долга по налогам на сумму свыше 262 тысяч рублей. Это произошло после скандального концерта в Красноярске.
«Решение о блокировке [счетов] принято 22 июля», — передает РИА Новости данные системы «БИР-Аналитик». Отмечается, что операции заблокированы в трех банках: ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке из-за налоговой задолженности Глюкозы в 262,817 тысячи рублей.
Концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске привел к скандалу. Зрители отметили неадекватные и неприличные действия певицы на сцене во время выступления. По их словам, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя концерт был разрешен от 12 лет. По словам певицы, ее поведение связано с воздействием снотворного и антидепрессантов.
Бывший продюсер Глюкозы Максим Фадеев сообщил, что готовит иск против певицы. Он отреагировал на комментарии артистки и обвинил ее во вранье.
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