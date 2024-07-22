Фадеев набросился на Глюкозу с обвинениями из-за скандала: как объяснила свое поведение певица

Фадеев заявил, что манипуляции и вранье это конек Глюкозы

23 июля 2024 в 04:07 Размер текста - 17 +

Причиной странного поведения на сцене Глюкоза назвала прием антидепрессантов и снотворных Фото: Илья Московец © URA.RU Певица Глюкоза, (настоящее имя которой Наталья Чистякова), объяснила свое поведение во время концерта в Красноярске. Она сообщила, что на ее состояние повлияли принимаемые снотворное и антидепрессанты. Продюсер Максим Фадеев отреагировал на комментарии артистки и обвинил ее во вранье. Кто выступил в защиту певицы — в материале URA.RU. Комментарий Глюкозы о происшествии Певица Глюкоза (Наталья Чистякова) высказалась о своем выступлении в Красноярске, объяснив необычное поведение воздействием снотворного и антидепрессантов. Она признала, что находится под влиянием препаратов, прописанных после смерти бабушки, и поблагодарила зрителей за поддержку в сложный период. Реакция Максима Фадеева Продюсер Максим Фадеев выразил свое мнение, указав на привычку певицы к манипуляциям и обману. Он поделился личными воспоминаниями о начале карьеры Глюкозы и о том, как успех изменил ее жизнь и жизнь ее семьи. Фадеев также отметил, что перестал общаться с семьей певицы шесть лет назад из-за неуточненных событий. Защита Ксении Собчак Журналистка Ксения Собчак встала на защиту Глюкозы, критикуя Фадеева за использование личной трагедии певицы для собственных целей. Собчак подчеркнула цинизм продюсера и его намерение подать иск. Мнение продюсера Леонида Дзюника Продюсер Леонид Дзюник предположил, что причиной необычного поведения Глюкозы стал эмоциональный взрыв, вызванный личными проблемами. Он выразил уверенность в том, что певица не употребляла психотропные вещества и просто раскрепостилась на сцене. Новость по теме Иски от Фадеева, фонограмма и неадекватное поведение: что известно о скандальном концерте Глюкозы Дискуссия о псевдониме Глюкозы Дзюник также отозвался о споре относительно псевдонима Глюкозы, заявив, что Фадеев не имеет оснований отбирать его у певицы. Он напомнил о прошлых выступлениях артистов Фадеева, которые также были довольно экстравагантными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Глюкоза, (настоящее имя которой Наталья Чистякова), объяснила свое поведение во время концерта в Красноярске. Она сообщила, что на ее состояние повлияли принимаемые снотворное и антидепрессанты. Продюсер Максим Фадеев отреагировал на комментарии артистки и обвинил ее во вранье. Кто выступил в защиту певицы — в материале URA.RU. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова) высказалась о своем выступлении в Красноярске, объяснив необычное поведение воздействием снотворного и антидепрессантов. Она признала, что находится под влиянием препаратов, прописанных после смерти бабушки, и поблагодарила зрителей за поддержку в сложный период. Продюсер Максим Фадеев выразил свое мнение, указав на привычку певицы к манипуляциям и обману. Он поделился личными воспоминаниями о начале карьеры Глюкозы и о том, как успех изменил ее жизнь и жизнь ее семьи. Фадеев также отметил, что перестал общаться с семьей певицы шесть лет назад из-за неуточненных событий. Журналистка Ксения Собчак встала на защиту Глюкозы, критикуя Фадеева за использование личной трагедии певицы для собственных целей. Собчак подчеркнула цинизм продюсера и его намерение подать иск. Продюсер Леонид Дзюник предположил, что причиной необычного поведения Глюкозы стал эмоциональный взрыв, вызванный личными проблемами. Он выразил уверенность в том, что певица не употребляла психотропные вещества и просто раскрепостилась на сцене. Дзюник также отозвался о споре относительно псевдонима Глюкозы, заявив, что Фадеев не имеет оснований отбирать его у певицы. Он напомнил о прошлых выступлениях артистов Фадеева, которые также были довольно экстравагантными.