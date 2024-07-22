22 июля 2024

Фадеев набросился на Глюкозу с обвинениями из-за скандала: как объяснила свое поведение певица

Фадеев заявил, что манипуляции и вранье это конек Глюкозы
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Глюк’oZы в парке Маяковском. Екатеринбург, ионова наталья, глюкоза
Причиной странного поведения на сцене Глюкоза назвала прием антидепрессантов и снотворных Фото:

Певица Глюкоза, (настоящее имя которой Наталья Чистякова), объяснила свое поведение во время концерта в Красноярске. Она сообщила, что на ее состояние повлияли принимаемые снотворное и антидепрессанты. Продюсер Максим Фадеев отреагировал на комментарии артистки и обвинил ее во вранье. Кто выступил в защиту певицы — в материале URA.RU.

Комментарий Глюкозы о происшествии

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова) высказалась о своем выступлении в Красноярске, объяснив необычное поведение воздействием снотворного и антидепрессантов. Она признала, что находится под влиянием препаратов, прописанных после смерти бабушки, и поблагодарила зрителей за поддержку в сложный период.

Реакция Максима Фадеева

Продюсер Максим Фадеев выразил свое мнение, указав на привычку певицы к манипуляциям и обману. Он поделился личными воспоминаниями о начале карьеры Глюкозы и о том, как успех изменил ее жизнь и жизнь ее семьи. Фадеев также отметил, что перестал общаться с семьей певицы шесть лет назад из-за неуточненных событий.

Защита Ксении Собчак

Журналистка Ксения Собчак встала на защиту Глюкозы, критикуя Фадеева за использование личной трагедии певицы для собственных целей. Собчак подчеркнула цинизм продюсера и его намерение подать иск.

Мнение продюсера Леонида Дзюника

Продюсер Леонид Дзюник предположил, что причиной необычного поведения Глюкозы стал эмоциональный взрыв, вызванный личными проблемами. Он выразил уверенность в том, что певица не употребляла психотропные вещества и просто раскрепостилась на сцене.

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Дискуссия о псевдониме Глюкозы

Дзюник также отозвался о споре относительно псевдонима Глюкозы, заявив, что Фадеев не имеет оснований отбирать его у певицы. Он напомнил о прошлых выступлениях артистов Фадеева, которые также были довольно экстравагантными.

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Певица Глюкоза, (настоящее имя которой Наталья Чистякова), объяснила свое поведение во время концерта в Красноярске. Она сообщила, что на ее состояние повлияли принимаемые снотворное и антидепрессанты. Продюсер Максим Фадеев отреагировал на комментарии артистки и обвинил ее во вранье. Кто выступил в защиту певицы — в материале URA.RU. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова) высказалась о своем выступлении в Красноярске, объяснив необычное поведение воздействием снотворного и антидепрессантов. Она признала, что находится под влиянием препаратов, прописанных после смерти бабушки, и поблагодарила зрителей за поддержку в сложный период. Продюсер Максим Фадеев выразил свое мнение, указав на привычку певицы к манипуляциям и обману. Он поделился личными воспоминаниями о начале карьеры Глюкозы и о том, как успех изменил ее жизнь и жизнь ее семьи. Фадеев также отметил, что перестал общаться с семьей певицы шесть лет назад из-за неуточненных событий. Журналистка Ксения Собчак встала на защиту Глюкозы, критикуя Фадеева за использование личной трагедии певицы для собственных целей. Собчак подчеркнула цинизм продюсера и его намерение подать иск. Продюсер Леонид Дзюник предположил, что причиной необычного поведения Глюкозы стал эмоциональный взрыв, вызванный личными проблемами. Он выразил уверенность в том, что певица не употребляла психотропные вещества и просто раскрепостилась на сцене. Дзюник также отозвался о споре относительно псевдонима Глюкозы, заявив, что Фадеев не имеет оснований отбирать его у певицы. Он напомнил о прошлых выступлениях артистов Фадеева, которые также были довольно экстравагантными.
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